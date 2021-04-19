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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 712713714715
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:45

  de Montaigne написав:Черговий хайпожер вирішив пропіаритись і злити банкам тему по використанню кредитного ліміту для придбання ОВДП. Думаю, за місяць-два усі банки поступово цю тему поріжуть.
https://www.youtube.com/watch?v=KjnDUpKYZv8


Ті з банків, хто хотів, давно прикрили цю лавочку. Інші напевно поки бачать свою вигоду.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:51

  ukr0014959 написав:
  edgar_po написав:
  spiridonwot написав:Схема работает, если официальные доходы +- совпадают с суммами инвестирования.

01.02.2025 обмеження при офіційних доходах - 150 тис. грн./міс., немає доходів - 50 тис.грн./міс.


Обмежання на купівлю ОВДП через дію на місяць?


обмеження на вихідні платежі, у т.ч. IBAN
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:56

  moveton написав:
  ihorsic написав:Приват скасував комісії лише на період з 1 листопада 2024 року до 31 травня 2025 року.

Куда Приват в тарифах зарыл освобождение физиков от большинства комисов по военным (и только по ним) ОВГЗ с ноября 2024 - это, допустим, нашли. А крайний срок - это откуда? Там же не вижу. В тарифах вообще числа 2025 не находится.

https://privatbank.ua/ovdp

Пакет «Індивідуальний» для фізичних осіб
* Тарифи не застосовуватимуться з 1 листопада 2024 року до 31 травня 2025 року.

Але це наче стосується торгівлі на фондовому.
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