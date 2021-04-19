de Montaigne написав:Черговий хайпожер вирішив пропіаритись і злити банкам тему по використанню кредитного ліміту для придбання ОВДП. Думаю, за місяць-два усі банки поступово цю тему поріжуть. https://www.youtube.com/watch?v=KjnDUpKYZv8
Ті з банків, хто хотів, давно прикрили цю лавочку. Інші напевно поки бачать свою вигоду.
ihorsic написав:Приват скасував комісії лише на період з 1 листопада 2024 року до 31 травня 2025 року.
Куда Приват в тарифах зарыл освобождение физиков от большинства комисов по военным (и только по ним) ОВГЗ с ноября 2024 - это, допустим, нашли. А крайний срок - это откуда? Там же не вижу. В тарифах вообще числа 2025 не находится.
Чорний Ворон написав:Пакет «Індивідуальний» для фізичних осіб * Тарифи не застосовуватимуться з 1 листопада 2024 року до 31 травня 2025 року.
Але це наче стосується торгівлі на фондовому.
Про этот, где сделки от миллиона, вроде тут договорились, что никому не интересен, а читаем только раздел для пересичных. В нём я пока не вижу даты окончания щедрости. А кто от миллиона торгует комиссии и раньше не сильно замечал.
anmyronyuk1 написав:Шкала ставок сильно "зплощилася", ставки продовжують потроху зменьшуватися (в АйСіЮ вже все меньше 17%, в Сенсі ще є 17,25% на 2027р). Буде січневе зростання?
А очень хочется? Рост доходности гособлигаций означает, что с финансами у государства фигово. Например, если фронт рухнет и замаячит перспектива, что в скором будущем гривна перестанет существовать, то доходность на вторичке легко повысится до уровней 2022 года и выше. Поэтому надеюсь, что нет.
Кстати, для любителей высоких ставок в Универе широкий выбор валютных ОЗДП за гривну. Вплоть до 13.68% годовых в долларе. Хватайте, пока дают