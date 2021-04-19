spiridonwot написав:Читайте корректно условия ограничения: банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов
https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/2 ... olozheniya
Там чудесно соседствуют два взаимоисключающих абзаца:
банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в частности, зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами)
При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода
Так что ждём во что это словоблудие выльется. Пока это всё вообще только меморандум, т.е. болтовня.