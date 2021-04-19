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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 16 гру, 2024 16:25
Там чудесно соседствуют два взаимоисключающих абзаца:
банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в частности, зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами)
При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода
Так что ждём во что это словоблудие выльется. Пока это всё вообще только меморандум, т.е. болтовня.
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moveton
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Додано: Пон 16 гру, 2024 16:35
moveton написав:
Там чудесно соседствуют два взаимоисключающих абзаца:
ага, вон оно чего. все-таки лимиты будут даже для "документально подтвержденных доходов". Для увеличения лимитов надо идти на поклон к банку.
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edgar_po
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Додано: Пон 16 гру, 2024 18:53
moveton
ну почему же взаимоисключающие?
1. Человек получает зп в банке, подтвердил происхождение средств и ему лимиты не устанавливаются.
2. Человек открыл карту, не предоставил подтверждение источника доходов и ему установлен минимальный лимит 50 тыс/мес. Но вдруг, в декабре ему на карту зашла выплата за продажу движимого имущества, например. Он предоставляет в банк договор в подтверждение происхождения средств и имеет возможность осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.
В любом случае, если расценивать эти ограничения как усиление финмониторинга, то ничего хорошего не жди. Не было четких правил игры у финмониторинга, вряд ли будут и здесь.
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spiridonwot
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Додано: Пон 16 гру, 2024 18:59
spiridonwot написав:
1. Человек получает зп в банке, подтвердил происхождение средств и ему лимиты не устанавливаются.
При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.
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edgar_po
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Додано: Пон 16 гру, 2024 19:01
spiridonwot написав:
Он предоставляет в банк договор в подтверждение происхождения средств и имеет возможность осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.
надо сначала покланяться банку, и на усмотрения банка могут быть повышены лимиты до ср.значения, но могут доки не подойти.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 19:03
spiridonwot написав:
Не было четких правил игры у финмониторинга, вряд ли будут и здесь
тут согласен. Ничего четко не прописано, кроме как обязанность клиента нести документы и просить банк принять документы. Но не написано, что банк обязан поднять лимиты.
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edgar_po
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Додано: Пон 16 гру, 2024 21:01
spiridonwot написав:
ну почему же взаимоисключающие?
1. Человек получает зп в банке, подтвердил происхождение средств и ему лимиты не устанавливаются.
2. Человек открыл карту, не предоставил подтверждение источника доходов и ему установлен минимальный лимит 50 тыс/мес. Но вдруг, в декабре ему на карту зашла выплата за продажу движимого имущества, например. Он предоставляет в банк договор в подтверждение происхождения средств и имеет возможность осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.
Красиво звучит
Но зная, как на сейчас работает финмон в наших финансовых конторах, думаю, что таки исключающие и будет только второе. Вначале влепят максимально ограничивающий лимит. Потом, если предоставишь справки о доходах, то его поднимут и может даже щедро: до цифрки в этих справках за последний год или даже за три. Без разницы доходы там от ЗП или от продажи имущества. А в безлимитность не верится совершенно. Но посмотрим. Что нам ещё остаётся?
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moveton
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