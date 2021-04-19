Додано: Вів 17 гру, 2024 13:11

Поставлю свои вопросы и здесь. Всё-таки тематическая ветка. Пардон кому это попадется два раза. Но всё-таки вижу, что в этих ветках много разных участников.



В виду того, что Приват отменил комиссии по ОВГЗ, подумываю воспользоваться. Но есть некоторые нюансы.



1. Вроде пишет, что все комиссии отменены, но на страничке про депозитарную деятельность написано, что облік цінних паперів безкоштовно, якщо вартість пакета менше 5 тисяч грн. Это к ОВГЗ не относится? Или если больше 5 облигаций, то будет не всё бесплатно?



2. У Универсальной бесплатный вход, платный выход. А у карты для выплат - наоборот. Допустимо пополнять Универсальную, покупать с нее облигации, а выплаты и погашение получать на карту для выплат?



3. Написали, что при подаче первой заявки счёт в ценных бумагах открывается автоматически. А что ещё надо сделать или иметь, чтоб с нуля начать покупать облигации в Привате?

Биометрический паспорт надо? Обязательно?

Оформил ЕЦП в Привате, а в видеоинструкции, как покупать ОВГЗ в Привате, в конце жмут кнопку Smart ID. Это уже что-то другое? Или это вообще старое видео?

В общем, если у меня будет Универсальная и карта для выплат, я могу уже заводить деньги на Универсальную и подавать заявку, или ещё что-то надо перед этим?



4. Есть ещё какие-то нюансы, из-за чего можно попасть на какие-то дополнительные траты?



5. Почему над списком доступных облигаций в Приват24 написано "актуально на 18.12.2024"? Если сегодня только 17.12.2024. Вчера была указана цена на 0,47 грн меньше, чем сейчас, и было написано "актуально на 17.12.2024". Сегодня до которого-то часа отображалась вчерашняя цена (даже после 9:00), но калькулятор считал уже по новой. Что это всё значит? У меня не было возможности проверить, но не означает ли это, что некоторое время после 9:00 можно покупать ещё по вчерашней цене?



Кстати, в Приват СЕПы быстро доходят? И надо ли, чтоб счёт отправителя принадлежал тому же лицу, что и Универсальная, с которой будут покупаться ОВГЗ?

Или можно вообще с карты на карту отправить? Приват сразу засчитает этот перевод, или будет некоторое время писать, что недостаточно средств для покупки ОВГЗ? Сколько времени?