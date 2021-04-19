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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 713714715716
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 16:25

  spiridonwot написав:Читайте корректно условия ограничения: банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов
https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/2 ... olozheniya

Там чудесно соседствуют два взаимоисключающих абзаца:
банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в частности, зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами)

При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода

Так что ждём во что это словоблудие выльется. Пока это всё вообще только меморандум, т.е. болтовня.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 16:35

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Там чудесно соседствуют два взаимоисключающих абзаца:

ага, вон оно чего. все-таки лимиты будут даже для "документально подтвержденных доходов". Для увеличения лимитов надо идти на поклон к банку.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 18:53

moveton
ну почему же взаимоисключающие?
1. Человек получает зп в банке, подтвердил происхождение средств и ему лимиты не устанавливаются.
2. Человек открыл карту, не предоставил подтверждение источника доходов и ему установлен минимальный лимит 50 тыс/мес. Но вдруг, в декабре ему на карту зашла выплата за продажу движимого имущества, например. Он предоставляет в банк договор в подтверждение происхождения средств и имеет возможность осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.

В любом случае, если расценивать эти ограничения как усиление финмониторинга, то ничего хорошего не жди. Не было четких правил игры у финмониторинга, вряд ли будут и здесь.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 18:59

Re: Ринок ОВДП

  spiridonwot написав:1. Человек получает зп в банке, подтвердил происхождение средств и ему лимиты не устанавливаются.

При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:01

Re: Ринок ОВДП

  spiridonwot написав:Он предоставляет в банк договор в подтверждение происхождения средств и имеет возможность осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.

надо сначала покланяться банку, и на усмотрения банка могут быть повышены лимиты до ср.значения, но могут доки не подойти.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:03

Re: Ринок ОВДП

  spiridonwot написав:Не было четких правил игры у финмониторинга, вряд ли будут и здесь

тут согласен. Ничего четко не прописано, кроме как обязанность клиента нести документы и просить банк принять документы. Но не написано, что банк обязан поднять лимиты.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 21:01

  spiridonwot написав:ну почему же взаимоисключающие?
1. Человек получает зп в банке, подтвердил происхождение средств и ему лимиты не устанавливаются.
2. Человек открыл карту, не предоставил подтверждение источника доходов и ему установлен минимальный лимит 50 тыс/мес. Но вдруг, в декабре ему на карту зашла выплата за продажу движимого имущества, например. Он предоставляет в банк договор в подтверждение происхождения средств и имеет возможность осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.

Красиво звучит 8) Но зная, как на сейчас работает финмон в наших финансовых конторах, думаю, что таки исключающие и будет только второе. Вначале влепят максимально ограничивающий лимит. Потом, если предоставишь справки о доходах, то его поднимут и может даже щедро: до цифрки в этих справках за последний год или даже за три. Без разницы доходы там от ЗП или от продажи имущества. А в безлимитность не верится совершенно. Но посмотрим. Что нам ещё остаётся?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:46

  moveton написав:
  spiridonwot написав:ну почему же взаимоисключающие?
1. Человек получает зп в банке, подтвердил происхождение средств и ему лимиты не устанавливаются.
2. Человек открыл карту, не предоставил подтверждение источника доходов и ему установлен минимальный лимит 50 тыс/мес. Но вдруг, в декабре ему на карту зашла выплата за продажу движимого имущества, например. Он предоставляет в банк договор в подтверждение происхождения средств и имеет возможность осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.

Красиво звучит 8) Но зная, как на сейчас работает финмон в наших финансовых конторах, думаю, что таки исключающие и будет только второе. Вначале влепят максимально ограничивающий лимит. Потом, если предоставишь справки о доходах, то его поднимут и может даже щедро: до цифрки в этих справках за последний год или даже за три. Без разницы доходы там от ЗП или от продажи имущества. А в безлимитность не верится совершенно. Но посмотрим. Что нам ещё остаётся?

Уходить в банки, которые меморандум не подписывали) Хотя я думаю сейчас НБУ на этих потестирует и "попросит" остальных тоже присоединиться.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:11

Поставлю свои вопросы и здесь. Всё-таки тематическая ветка. Пардон кому это попадется два раза. Но всё-таки вижу, что в этих ветках много разных участников.

В виду того, что Приват отменил комиссии по ОВГЗ, подумываю воспользоваться. Но есть некоторые нюансы.

1. Вроде пишет, что все комиссии отменены, но на страничке про депозитарную деятельность написано, что облік цінних паперів безкоштовно, якщо вартість пакета менше 5 тисяч грн. Это к ОВГЗ не относится? Или если больше 5 облигаций, то будет не всё бесплатно?

2. У Универсальной бесплатный вход, платный выход. А у карты для выплат - наоборот. Допустимо пополнять Универсальную, покупать с нее облигации, а выплаты и погашение получать на карту для выплат?

3. Написали, что при подаче первой заявки счёт в ценных бумагах открывается автоматически. А что ещё надо сделать или иметь, чтоб с нуля начать покупать облигации в Привате?
Биометрический паспорт надо? Обязательно?
Оформил ЕЦП в Привате, а в видеоинструкции, как покупать ОВГЗ в Привате, в конце жмут кнопку Smart ID. Это уже что-то другое? Или это вообще старое видео?
В общем, если у меня будет Универсальная и карта для выплат, я могу уже заводить деньги на Универсальную и подавать заявку, или ещё что-то надо перед этим?

4. Есть ещё какие-то нюансы, из-за чего можно попасть на какие-то дополнительные траты?

5. Почему над списком доступных облигаций в Приват24 написано "актуально на 18.12.2024"? Если сегодня только 17.12.2024. Вчера была указана цена на 0,47 грн меньше, чем сейчас, и было написано "актуально на 17.12.2024". Сегодня до которого-то часа отображалась вчерашняя цена (даже после 9:00), но калькулятор считал уже по новой. Что это всё значит? У меня не было возможности проверить, но не означает ли это, что некоторое время после 9:00 можно покупать ещё по вчерашней цене?

Кстати, в Приват СЕПы быстро доходят? И надо ли, чтоб счёт отправителя принадлежал тому же лицу, что и Универсальная, с которой будут покупаться ОВГЗ?
Или можно вообще с карты на карту отправить? Приват сразу засчитает этот перевод, или будет некоторое время писать, что недостаточно средств для покупки ОВГЗ? Сколько времени?
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:18

бачу це ж запитання, залишу лінку на Приват-гілку де була певна дискусія
viewtopic.php?p=5799830#p5799830
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