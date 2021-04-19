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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 18 гру, 2024 13:13
candidat
Почему бы не попробовать купить 1 облигацию? Пройти весь путь и получить ответы на большинство ваших вопросов на практике.
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spiridonwot
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Додано: Сер 18 гру, 2024 18:17
Колеги, а купон по 228449 Сенс вже виплатив?
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AlexTk
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Додано: Сер 18 гру, 2024 18:44
AlexTk написав:
Колеги, а купон по 228449 Сенс вже виплатив?
можливо Мінфін перерахував на Сенс купон після 15-00, тому банкіри не встигли розкидати. Все залежить від виплат Мінфіну, а вони тянуть до осаннього. Взагалі купон виплачує той хто його випускав (у даному випадку Мінфін), а СЕНС, ICU, bond і т.п., є лише торгівцями цінних паперів. СЕНС не був помічений у триманнях коштів. Прийдуть.
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edgar_po
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Додано: Сер 18 гру, 2024 18:48
edgar_po написав: AlexTk написав:
Колеги, а купон по 228449 Сенс вже виплатив?
можливо Мінфін перерахував на Сенс купон після 15-00, тому банкіри не встигли розкидати. Все залежить від виплат Мінфіну, а вони тянуть до осаннього. Взагалі купон виплачує той хто його випускав (у даному випадку Мінфін), а СЕНС, ICU, bond і т.п., є лише торгівцями цінних паперів. СЕНС не був помічений у триманнях коштів. Прийдуть.
Я це розумію, просто Сенс заблокував рахунки начебто лише для видаткових операцій, але оскільки виплати не бачу, підозрюю, що і на вхід також. Тому і запитую, може, хтось з колег вже отримав.
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AlexTk
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Додано: Сер 18 гру, 2024 18:49
AlexTk написав:
Я це розумію, просто Сенс заблокував рахунки начебто лише для видаткових операцій, але оскільки виплати не бачу, підозрюю, що і на вхід також. Тому і запитую, може, хтось з колег вже отримав
Ні, на вхідні немає блокування.
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edgar_po
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Додано: Сер 18 гру, 2024 18:57
edgar_po написав: AlexTk написав:
Я це розумію, просто Сенс заблокував рахунки начебто лише для видаткових операцій, але оскільки виплати не бачу, підозрюю, що і на вхід також. Тому і запитую, може, хтось з колег вже отримав
Ні, на вхідні немає блокування.
Мабуть, таки є, оскільки представник Сенса на профільній гілці відписав, що виплати вже були.
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AlexTk
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:08
AlexTk написав: edgar_po написав: AlexTk написав:
Я це розумію, просто Сенс заблокував рахунки начебто лише для видаткових операцій, але оскільки виплати не бачу, підозрюю, що і на вхід також. Тому і запитую, може, хтось з колег вже отримав
Ні, на вхідні немає блокування.
Мабуть, таки є, оскільки представник Сенса на профільній гілці відписав, що виплати вже були.
дуже цікавий кейс!
а де тоді ці гроші (купони ОВДП) зависнуть якщо допустимо в вас блок на вхід?
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greenozon
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:39
AlexTk написав:
Колеги, а купон по 228449 Сенс вже виплатив?
про Сенс не знаю, а інший банк -так, гроші були на карті десь 11.30
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prodigy
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:57
prodigy написав: AlexTk написав:
Колеги, а купон по 228449 Сенс вже виплатив?
про Сенс не знаю, а інший банк -так, гроші були на карті десь 11.30
Мне и Сенс на Моню выплатил. Ещё раньше, чем ICU. Хотя, вроде, и попозже, чем в 11:30. Но это то, что на еПидтримку. С бумаг, которые в SSA покупались, на карту заезжает немного позже (а на текущий счёт ещё позже). Чаще на следующий день. В вопросе не уточнено о каком канале выплат идёт речь.
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moveton
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