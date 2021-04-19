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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 714715716717
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 13:13

candidat
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spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 18:17

Колеги, а купон по 228449 Сенс вже виплатив?
AlexTk
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 18:44

  AlexTk написав:Колеги, а купон по 228449 Сенс вже виплатив?

можливо Мінфін перерахував на Сенс купон після 15-00, тому банкіри не встигли розкидати. Все залежить від виплат Мінфіну, а вони тянуть до осаннього. Взагалі купон виплачує той хто його випускав (у даному випадку Мінфін), а СЕНС, ICU, bond і т.п., є лише торгівцями цінних паперів. СЕНС не був помічений у триманнях коштів. Прийдуть.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 18:48

  edgar_po написав:
  AlexTk написав:Колеги, а купон по 228449 Сенс вже виплатив?

можливо Мінфін перерахував на Сенс купон після 15-00, тому банкіри не встигли розкидати. Все залежить від виплат Мінфіну, а вони тянуть до осаннього. Взагалі купон виплачує той хто його випускав (у даному випадку Мінфін), а СЕНС, ICU, bond і т.п., є лише торгівцями цінних паперів. СЕНС не був помічений у триманнях коштів. Прийдуть.

Я це розумію, просто Сенс заблокував рахунки начебто лише для видаткових операцій, але оскільки виплати не бачу, підозрюю, що і на вхід також. Тому і запитую, може, хтось з колег вже отримав.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 18:49

Re: Ринок ОВДП

  AlexTk написав:Я це розумію, просто Сенс заблокував рахунки начебто лише для видаткових операцій, але оскільки виплати не бачу, підозрюю, що і на вхід також. Тому і запитую, може, хтось з колег вже отримав

Ні, на вхідні немає блокування.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 18:57

  edgar_po написав:
  AlexTk написав:Я це розумію, просто Сенс заблокував рахунки начебто лише для видаткових операцій, але оскільки виплати не бачу, підозрюю, що і на вхід також. Тому і запитую, може, хтось з колег вже отримав

Ні, на вхідні немає блокування.

Мабуть, таки є, оскільки представник Сенса на профільній гілці відписав, що виплати вже були.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:08

  AlexTk написав:
  edgar_po написав:
  AlexTk написав:Я це розумію, просто Сенс заблокував рахунки начебто лише для видаткових операцій, але оскільки виплати не бачу, підозрюю, що і на вхід також. Тому і запитую, може, хтось з колег вже отримав

Ні, на вхідні немає блокування.

Мабуть, таки є, оскільки представник Сенса на профільній гілці відписав, що виплати вже були.


дуже цікавий кейс!
а де тоді ці гроші (купони ОВДП) зависнуть якщо допустимо в вас блок на вхід?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:39

  AlexTk написав:Колеги, а купон по 228449 Сенс вже виплатив?


про Сенс не знаю, а інший банк -так, гроші були на карті десь 11.30
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:57

  prodigy написав:
  AlexTk написав:Колеги, а купон по 228449 Сенс вже виплатив?


про Сенс не знаю, а інший банк -так, гроші були на карті десь 11.30

Мне и Сенс на Моню выплатил. Ещё раньше, чем ICU. Хотя, вроде, и попозже, чем в 11:30. Но это то, что на еПидтримку. С бумаг, которые в SSA покупались, на карту заезжает немного позже (а на текущий счёт ещё позже). Чаще на следующий день. В вопросе не уточнено о каком канале выплат идёт речь.
moveton
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