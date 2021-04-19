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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 715716717718
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 14:41

маленький лікбез для новачків від finance.ua

Як вигідно купити/продати ОВДП, щоб не переплачувати банку
Детально розповідаємо про варіанти, які існують

https://finance.ua/ua/saving/yak-vyhidn ... vaty-banku
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:28

Re: Щодо ліквідності ОВДП

У разі потреби хотів би мати певну суму грошей (100000-150000грн) у відносно швидкій та достатньо гарантованій доступності (менш за все маю бажання бігати екстрено по обмінках). Працюю з Сенсом, ІКУ, Універом, Бондом, Кінто та Приватом (викладені у порядку зменшення частки у портфелі. Свою спроможність (зацікавленість) щодо зворотнього викупу кількісно вказує тільки ІКУ. Наскільки вказана кількість у ІКУ відповідає реаліям. З одного боку, начебто для гарантованого виходу доцільно мати певну кількість «ліквідних» паперів у різних торговців, з іншого – мати у торговця, який найчастіше піддержує мінімальну маржу. Які реальні терміні між подачею заявки на продаж (у робочий час) та зарахуванням грошей на власний рахунок?
VASH
 
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  #<1 ... 715716717718
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