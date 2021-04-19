маленький лікбез для новачків від finance.ua
Як вигідно купити/продати ОВДП, щоб не переплачувати банку
Детально розповідаємо про варіанти, які існують
https://finance.ua/ua/saving/yak-vyhidn ... vaty-banku
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 19 гру, 2024 14:41
маленький лікбез для новачків від finance.ua
Як вигідно купити/продати ОВДП, щоб не переплачувати банку
Детально розповідаємо про варіанти, які існують
https://finance.ua/ua/saving/yak-vyhidn ... vaty-banku
Додано: Чет 19 гру, 2024 18:28
Re: Щодо ліквідності ОВДП
У разі потреби хотів би мати певну суму грошей (100000-150000грн) у відносно швидкій та достатньо гарантованій доступності (менш за все маю бажання бігати екстрено по обмінках). Працюю з Сенсом, ІКУ, Універом, Бондом, Кінто та Приватом (викладені у порядку зменшення частки у портфелі. Свою спроможність (зацікавленість) щодо зворотнього викупу кількісно вказує тільки ІКУ. Наскільки вказана кількість у ІКУ відповідає реаліям. З одного боку, начебто для гарантованого виходу доцільно мати певну кількість «ліквідних» паперів у різних торговців, з іншого – мати у торговця, який найчастіше піддержує мінімальну маржу. Які реальні терміні між подачею заявки на продаж (у робочий час) та зарахуванням грошей на власний рахунок?
Додано: Пон 23 гру, 2024 10:46
З мого досвіду - Сенс виплачує моментально, чи є обмеження по кількості конкретного паперу не знаю. АйСіЮ теж моментально зараховує гривню на рахунок, а от вивід у ваш банк може тривати від кількох годин до доби. Мінімальна маржа, здається, у Моно але з ними я у викуп не грався.
Додано: Пон 23 гру, 2024 20:23
Новина не про ОВДП, але про цінні папери, схоже що "розумні голови" в нац-комісії вирішили далі затягувти паски
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Сьогодні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) прийняла рішення про заборону з 1 січня 2025 року виведення цінних паперів іноземних емітентів із системи депозитарного обліку на період дії воєнного стану.
Таким чином Комісія виконує вимоги Меморандуму про економічну та фінансову політику (MEFP) програми розширеного фінансування (EFF) МВФ. Зазначенні зміни погоджені Національним банком України з метою гармонізації національного валютного законодавства.
Основні деталі рішення – заборонено списання цінних паперів іноземних емітентів із системи депозитарного обліку, за винятком випадків:
• проведення корпоративних операцій емітента;
• приведення у відповідність кількості цінних паперів на рахунках Центрального депозитарію з даними міжнародних депозитарних установ.
Додано: Вів 24 гру, 2024 15:33
greenozon
Перекрыли схему вывода валюты из страны через американские бонды у брокеров.
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