маленький лікбез для новачків від finance.ua
Як вигідно купити/продати ОВДП, щоб не переплачувати банку
Детально розповідаємо про варіанти, які існують
https://finance.ua/ua/saving/yak-vyhidn ... vaty-banku
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 19 гру, 2024 14:41
маленький лікбез для новачків від finance.ua
Як вигідно купити/продати ОВДП, щоб не переплачувати банку
Детально розповідаємо про варіанти, які існують
https://finance.ua/ua/saving/yak-vyhidn ... vaty-banku
Додано: Чет 19 гру, 2024 18:28
Re: Щодо ліквідності ОВДП
У разі потреби хотів би мати певну суму грошей (100000-150000грн) у відносно швидкій та достатньо гарантованій доступності (менш за все маю бажання бігати екстрено по обмінках). Працюю з Сенсом, ІКУ, Універом, Бондом, Кінто та Приватом (викладені у порядку зменшення частки у портфелі. Свою спроможність (зацікавленість) щодо зворотнього викупу кількісно вказує тільки ІКУ. Наскільки вказана кількість у ІКУ відповідає реаліям. З одного боку, начебто для гарантованого виходу доцільно мати певну кількість «ліквідних» паперів у різних торговців, з іншого – мати у торговця, який найчастіше піддержує мінімальну маржу. Які реальні терміні між подачею заявки на продаж (у робочий час) та зарахуванням грошей на власний рахунок?
Додано: Пон 23 гру, 2024 10:46
З мого досвіду - Сенс виплачує моментально, чи є обмеження по кількості конкретного паперу не знаю. АйСіЮ теж моментально зараховує гривню на рахунок, а от вивід у ваш банк може тривати від кількох годин до доби. Мінімальна маржа, здається, у Моно але з ними я у викуп не грався.
Додано: Пон 23 гру, 2024 20:23
Новина не про ОВДП, але про цінні папери, схоже що "розумні голови" в нац-комісії вирішили далі затягувти паски
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Сьогодні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) прийняла рішення про заборону з 1 січня 2025 року виведення цінних паперів іноземних емітентів із системи депозитарного обліку на період дії воєнного стану.
Таким чином Комісія виконує вимоги Меморандуму про економічну та фінансову політику (MEFP) програми розширеного фінансування (EFF) МВФ. Зазначенні зміни погоджені Національним банком України з метою гармонізації національного валютного законодавства.
Основні деталі рішення – заборонено списання цінних паперів іноземних емітентів із системи депозитарного обліку, за винятком випадків:
• проведення корпоративних операцій емітента;
• приведення у відповідність кількості цінних паперів на рахунках Центрального депозитарію з даними міжнародних депозитарних установ.
Додано: Вів 24 гру, 2024 15:33
greenozon
Перекрыли схему вывода валюты из страны через американские бонды у брокеров.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:39
У ОВГЗ вообще нет какой-то отдельной досрочной продажи. Ни для каких случаев. Есть просто продажа. Она, разумеется, возможна только до погашения потому, что в момент погашения бумаги перестают существовать. Специального механизма продажи ОВГЗ, купленных через Дию, действительно нет, но исключительно по причине его не нужности: дилеры (как минимум, ICU и Sense, других не проверял) учитывают ОВГЗ в депозитарии вне зависимости от того, как за них были внесены деньги и продать можно любые. Кстати, об этом написано ниже в той же статье:
Впрочем, раз никто до сих пор не удивился, всем сразу понятно, что отсутствие механизма не значит невозможность продать
Правильно. Нечего новичкам знать про приватовские валютные терминалы. Это секрет клубов 50к/200к.
Жёсткий такой выбор. А положить на депо или перевести клиенту того же банка какой постановой запрещено? Кстати, реинвестирование в новые облигации - это тоже вывод денег из банка, поэтому получается, что и выбора никакого нет
Здесь, как я понимаю, Укрсиб за рекламу заплатил, а Сенс и Райф, где тоже СЭП бесплатен, нет?
Да ладно. Собственно, на карту вообще нельзя. Погашение выплачивается на счёт с IBAN, прописанным в паспорте бумаги в депозитории. Можно подать заявку и его поменяют на произвольный в том числе и другого банка. В этом нет особого смысла само по себе, но можно.
А вот если уже купленные бумаги переводить в депозиторий к другому торговцу, то тогда поменять этот счёт на тот, на который новый держатель выплачивает без комиса - это уже типовая практика и таким образом можно сильно сэкономить на SWIFT, если нужно валюту перевести из банка в банк.
Сенс разрешает без комиса и чаще, если это не карта, а ощадник. Но опять же согласен, что нечего новичкам слишком много знать. И про, например, Укргаз с бесплатным обналом с валютных карт, который тоже продаёт ОВГЗ, хоть и не онлайн. Пусть лучше Приват кормят
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