Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:39

greenozon написав: маленький лікбез для новачків від finance.ua



Як вигідно купити/продати ОВДП, щоб не переплачувати банку

Детально розповідаємо про варіанти, які існують



https://finance.ua/ua/saving/yak-vyhidn ... vaty-banku маленький лікбез для новачків від finance.uaЯк вигідно купити/продати ОВДП, щоб не переплачувати банкуДетально розповідаємо про варіанти, які існують

Виведення коштів після погашення ОВДП здійснюється на віртуальну картку «єПідтримка», яку можна відкрити у багатьох українських банках. Можна мати кілька таких карток і вказати для виведення картку потрібного банку, з якої потім можна буде переказати кошти без додаткових витрат.



Недоліком цього способу придбання ОВДП є те, що таким чином можна купити лише облігації у національній валюті. До того ж у цьому випадку немає механізму дострокового продажу ОВДП (до настання терміну погашення. — Ред.), якщо клієнту терміново знадобляться кошти.



Як і у випадку з ПриватБанком, Сенс Банк не тільки продає, а й купує ОВДП у своїх клієнтів. Причому можна продати не тільки ті ОВДП, що були куплені у додатку Sense SuperApp, а й військові облігації, придбані на порталі «Дія» через Sense Bank. Це дозволяє гнучкіше розпоряджатися коштами від інвестування.

Поповнити картки ПриватБанку та СенсБанк для купівлі ОВДП можна без комісії (у ПриватБанку для цього краще використовувати картку «Універсальна» у потрібній валюті або інтернет-картку). Гривню можна покласти на картку через термінал, а ось валюту доведеться вносити через касу у відділенні банку.

Після погашення ОВДП клієнт має два варіанти: або реінвестувати отримані кошти в нові облігації, або вивести їх з банку

Якщо ОВДП придбано через «Дію», можна вибрати, на картку «єПідтримка» якого банку краще виводити.

Оптимальним буде виведення на картки monobank, ПУМБ чи УкрСиббанку. Перші два дозволяють відправити кошти без комісії на будь-який інший банк через P2P (переказ із картки на картку. — Ред.), а з Укрсиббанку можна без комісії відправити кошти за допомогою платежу за реквізитами.

Якщо йдеться про валютні ОВДП, то кошти виводяться лише на картку банку, в якому вони були придбані.

Якщо облігації купувалися в Сенс Банк, варто пам’ятати, що лише два зняття на місяць банк дозволяє проводити без комісії. Тому великі суми у валюті швидко зняти не вийде, і це варто враховувати.

У ОВГЗ вообще нет какой-то отдельной досрочной продажи. Ни для каких случаев. Есть просто продажа. Она, разумеется, возможна только до погашения потому, что в момент погашения бумаги перестают существовать. Специального механизма продажи ОВГЗ, купленных через Дию, действительно нет, но исключительно по причине его не нужности: дилеры (как минимум, ICU и Sense, других не проверял) учитывают ОВГЗ в депозитарии вне зависимости от того, как за них были внесены деньги, и продать можно любые. Кстати, об этом написано ниже в той же статье:Впрочем, раз никто до сих пор не удивился, всем сразу понятно, что отсутствие механизма не значит невозможность продатьПравильно. Нечего новичкам знать про приватовские валютные терминалы. Это секрет клубов 50к/200к.Жёсткий такой выбор. А положить на депо или перевести клиенту того же банка какой постановой запрещено?Кстати, реинвестирование в новые облигации - это тоже вывод денег из банка, поэтому получается, что и выбора никакого нетЗдесь, как я понимаю, Укрсиб за рекламу заплатил, а Сенс и Райф, где тоже СЭП бесплатен, нет?Да ладно. Собственно, на карту вообще нельзя. Погашение выплачивается на счёт с IBAN, прописанным в паспорте бумаги в депозитории. Можно подать заявку и его поменяют на произвольный в том числе и другого банка. В этом нет особого смысла само по себе, но можно.А вот если уже купленные бумаги потом переводить в другой депозиторий, то тогда поменять счёт выплаты на тот, на который новый держатель выплачивает без комиса - это уже типовая практика. Такую схему также можно использовать, чтобы сильно сэкономить на SWIFT, если нужно не срочно валюту перевести из банка в банк.Сенс разрешает без комиса и чаще, если это не карта, а ощадник. Но опять же согласен, что нечего новичкам слишком много знать. И про, например, Укргаз с бесплатным обналом с валютных карт, который тоже продаёт ОВГЗ, хоть и не онлайн. Пусть лучше Приват кормят