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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 716717718719>
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 14:41

маленький лікбез для новачків від finance.ua

Як вигідно купити/продати ОВДП, щоб не переплачувати банку
Детально розповідаємо про варіанти, які існують

https://finance.ua/ua/saving/yak-vyhidn ... vaty-banku
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:28

Re: Щодо ліквідності ОВДП

У разі потреби хотів би мати певну суму грошей (100000-150000грн) у відносно швидкій та достатньо гарантованій доступності (менш за все маю бажання бігати екстрено по обмінках). Працюю з Сенсом, ІКУ, Універом, Бондом, Кінто та Приватом (викладені у порядку зменшення частки у портфелі. Свою спроможність (зацікавленість) щодо зворотнього викупу кількісно вказує тільки ІКУ. Наскільки вказана кількість у ІКУ відповідає реаліям. З одного боку, начебто для гарантованого виходу доцільно мати певну кількість «ліквідних» паперів у різних торговців, з іншого – мати у торговця, який найчастіше піддержує мінімальну маржу. Які реальні терміні між подачею заявки на продаж (у робочий час) та зарахуванням грошей на власний рахунок?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 10:46

  VASH написав:У разі потреби хотів би мати певну суму грошей (100000-150000грн) у відносно швидкій та достатньо гарантованій доступності (менш за все маю бажання бігати екстрено по обмінках). Працюю з Сенсом, ІКУ, Універом, Бондом, Кінто та Приватом (викладені у порядку зменшення частки у портфелі. Свою спроможність (зацікавленість) щодо зворотнього викупу кількісно вказує тільки ІКУ. Наскільки вказана кількість у ІКУ відповідає реаліям. З одного боку, начебто для гарантованого виходу доцільно мати певну кількість «ліквідних» паперів у різних торговців, з іншого – мати у торговця, який найчастіше піддержує мінімальну маржу. Які реальні терміні між подачею заявки на продаж (у робочий час) та зарахуванням грошей на власний рахунок?


З мого досвіду - Сенс виплачує моментально, чи є обмеження по кількості конкретного паперу не знаю. АйСіЮ теж моментально зараховує гривню на рахунок, а от вивід у ваш банк може тривати від кількох годин до доби. Мінімальна маржа, здається, у Моно але з ними я у викуп не грався.
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 20:23

Новина не про ОВДП, але про цінні папери, схоже що "розумні голови" в нац-комісії вирішили далі затягувти паски
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Сьогодні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) прийняла рішення про заборону з 1 січня 2025 року виведення цінних паперів іноземних емітентів із системи депозитарного обліку на період дії воєнного стану.

Таким чином Комісія виконує вимоги Меморандуму про економічну та фінансову політику (MEFP) програми розширеного фінансування (EFF) МВФ. Зазначенні зміни погоджені Національним банком України з метою гармонізації національного валютного законодавства.

Основні деталі рішення – заборонено списання цінних паперів іноземних емітентів із системи депозитарного обліку, за винятком випадків:
• проведення корпоративних операцій емітента;
• приведення у відповідність кількості цінних паперів на рахунках Центрального депозитарію з даними міжнародних депозитарних установ.


https://www.nssmc.gov.ua/v-ramkakh-vyko ... z-ukrainy/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 15:33

greenozon

Перекрыли схему вывода валюты из страны через американские бонды у брокеров.
NDV
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:39

  greenozon написав:маленький лікбез для новачків від finance.ua

Як вигідно купити/продати ОВДП, щоб не переплачувати банку
Детально розповідаємо про варіанти, які існують

https://finance.ua/ua/saving/yak-vyhidn ... vaty-banku


Виведення коштів після погашення ОВДП здійснюється на віртуальну картку «єПідтримка», яку можна відкрити у багатьох українських банках. Можна мати кілька таких карток і вказати для виведення картку потрібного банку, з якої потім можна буде переказати кошти без додаткових витрат.

Недоліком цього способу придбання ОВДП є те, що таким чином можна купити лише облігації у національній валюті. До того ж у цьому випадку немає механізму дострокового продажу ОВДП (до настання терміну погашення. — Ред.), якщо клієнту терміново знадобляться кошти.

У ОВГЗ вообще нет какой-то отдельной досрочной продажи. Ни для каких случаев. Есть просто продажа. Она, разумеется, возможна только до погашения потому, что в момент погашения бумаги перестают существовать. Специального механизма продажи ОВГЗ, купленных через Дию, действительно нет, но исключительно по причине его не нужности: дилеры (как минимум, ICU и Sense, других не проверял) учитывают ОВГЗ в депозитарии вне зависимости от того, как за них были внесены деньги, и продать можно любые. Кстати, об этом написано ниже в той же статье:
Як і у випадку з ПриватБанком, Сенс Банк не тільки продає, а й купує ОВДП у своїх клієнтів. Причому можна продати не тільки ті ОВДП, що були куплені у додатку Sense SuperApp, а й військові облігації, придбані на порталі «Дія» через Sense Bank. Це дозволяє гнучкіше розпоряджатися коштами від інвестування.

Впрочем, раз никто до сих пор не удивился, всем сразу понятно, что отсутствие механизма не значит невозможность продать :mrgreen:

Поповнити картки ПриватБанку та СенсБанк для купівлі ОВДП можна без комісії (у ПриватБанку для цього краще використовувати картку «Універсальна» у потрібній валюті або інтернет-картку). Гривню можна покласти на картку через термінал, а ось валюту доведеться вносити через касу у відділенні банку.

Правильно. Нечего новичкам знать про приватовские валютные терминалы. Это секрет клубов 50к/200к.

Після погашення ОВДП клієнт має два варіанти: або реінвестувати отримані кошти в нові облігації, або вивести їх з банку

Жёсткий такой выбор. А положить на депо или перевести клиенту того же банка какой постановой запрещено? :shock: Кстати, реинвестирование в новые облигации - это тоже вывод денег из банка, поэтому получается, что и выбора никакого нет :roll:

Якщо ОВДП придбано через «Дію», можна вибрати, на картку «єПідтримка» якого банку краще виводити.
Оптимальним буде виведення на картки monobank, ПУМБ чи УкрСиббанку. Перші два дозволяють відправити кошти без комісії на будь-який інший банк через P2P (переказ із картки на картку. — Ред.), а з Укрсиббанку можна без комісії відправити кошти за допомогою платежу за реквізитами.

Здесь, как я понимаю, Укрсиб за рекламу заплатил, а Сенс и Райф, где тоже СЭП бесплатен, нет?

Якщо йдеться про валютні ОВДП, то кошти виводяться лише на картку банку, в якому вони були придбані.

Да ладно. Собственно, на карту вообще нельзя. Погашение выплачивается на счёт с IBAN, прописанным в паспорте бумаги в депозитории. Можно подать заявку и его поменяют на произвольный в том числе и другого банка. В этом нет особого смысла само по себе, но можно.

А вот если уже купленные бумаги потом переводить в другой депозиторий, то тогда поменять счёт выплаты на тот, на который новый держатель выплачивает без комиса - это уже типовая практика. Такую схему также можно использовать, чтобы сильно сэкономить на SWIFT, если нужно не срочно валюту перевести из банка в банк.

Якщо облігації купувалися в Сенс Банк, варто пам’ятати, що лише два зняття на місяць банк дозволяє проводити без комісії. Тому великі суми у валюті швидко зняти не вийде, і це варто враховувати.

Сенс разрешает без комиса и чаще, если это не карта, а ощадник. Но опять же согласен, что нечего новичкам слишком много знать. И про, например, Укргаз с бесплатным обналом с валютных карт, который тоже продаёт ОВГЗ, хоть и не онлайн. Пусть лучше Приват кормят :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 13:35

До відома усіх покупців військових ОВДП

До відома усіх покупців військових ОВДП
Сьогодні з 15:00 у звʼязку із зміною платіжної системи припиняється обслуговування угод по придбанню військових ОВДП через портал "Дія".
Відновлення планується із 2 січня але із кожним партнером планується переукладати нові угоди, тому процес відновлення буде не швидким.
Приміром у Сенсбанку заявили, що купівля-продаж буде можлива тільки через їх застосунок, а із Дією вони відновлення планують не раніше 4 січня.
Усім до відома.
З повагою і прийдешнім Новим роком усім друзям-форумчанам!
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 14:08

Re: Ринок ОВДП

  de Montaigne написав:Приміром у Сенсбанку заявили, що купівля-продаж буде можлива тільки через їх застосунок, а із Дією вони відновлення планують не раніше 4 січня.
Усім до відома.
З повагою і прийдешнім Новим роком усім друзям-форумчанам!

4-го уже ціни ті ж, що і 6-го. Так що сенс є не спішити.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 07:45

Re: Ринок ОВДП

  de Montaigne написав:Приміром у Сенсбанку заявили, що купівля-продаж буде можлива тільки через їх застосунок, а із Дією вони відновлення планують не раніше 4 січня.
Усім до відома.
З повагою і прийдешнім Новим роком усім друзям-форумчанам!

З НР!
Купив тільки що для проби облігацію в дії через Сенс, в якого ще і найдешевші по низці випусків. Ще і через Дію придбав у Кінто.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 12:34

Теж придбав через ICU, все пройшло без проблем. Ціни на овдп в дії актуальні
Boundless
 
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