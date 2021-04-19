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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 716717718719
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 13:34

Re: Ринок ОВДП

Подяка фахівцям Дії та усім дотичним до успішної міграції на нову платіжну систему. Дякую за оперативність і професіоналізм. Єдине питання виникало на етапі обміну даними із ДПФУ але цілком можливо, що цей дрібний баг був лише у мене.
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 13:57

їзя-банк вводить коміс за купівлю ОВДП (кредкошти)
із 9го
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 14:06

greenozon
А може хтось написати пост з усіма банками, в яких ще нема комісії?
Дюрі-бачі
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