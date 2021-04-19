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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 716717718719
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 13:34

Re: Ринок ОВДП

Подяка фахівцям Дії та усім дотичним до успішної міграції на нову платіжну систему. Дякую за оперативність і професіоналізм. Єдине питання виникало на етапі обміну даними із ДПФУ але цілком можливо, що цей дрібний баг був лише у мене.
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 13:57

їзя-банк вводить коміс за купівлю ОВДП (кредкошти)
із 9го
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 14:06

greenozon
А може хтось написати пост з усіма банками, в яких ще нема комісії?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 14:34

  Дюрі-бачі написав:greenozon
А може хтось написати пост з усіма банками, в яких ще нема комісії?

Тобто? Во всіх немає, є тільки в 5-6х кукуХнутиХ коміс або лок!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 16:24

  Дюрі-бачі написав:greenozon
А може хтось написати пост з усіма банками, в яких ще нема комісії?


І ви тоді випустите свій ютуб-ролик?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:18

Re: Ринок ОВДП

В Дії тільки Кінто та Укргаз продають ОВДП.
Цікаво, чому?!
ІСУ, Сенс, Бонд - що з ними трапилось?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:22

  V2 написав:В Дії тільки Кінто та Укргаз продають ОВДП.
Цікаво, чому?!
ІСУ, Сенс, Бонд - що з ними трапилось?

Санітарна година до 06/01/25
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:28

  Amethyst написав:
  V2 написав:В Дії тільки Кінто та Укргаз продають ОВДП.
Цікаво, чому?!
ІСУ, Сенс, Бонд - що з ними трапилось?

Санітарна година до 06/01/25


А як ці двоє вирвались на волю? )
V2
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:45

  V2 написав:
  Amethyst написав:
  V2 написав:В Дії тільки Кінто та Укргаз продають ОВДП.
Цікаво, чому?!
ІСУ, Сенс, Бонд - що з ними трапилось?

Санітарна година до 06/01/25


А як ці двоє вирвались на волю? )

Та вони просто весь рік руки не миють і під столом не прибирають :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:57

Re: Ринок ОВДП

  gonzo написав:Авдіївка там кінто та ісу,


Кінто та Укргаз!
V2
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  #<1 ... 716717718719
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