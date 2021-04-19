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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 01 січ, 2025 13:34
Подяка фахівцям Дії та усім дотичним до успішної міграції на нову платіжну систему. Дякую за оперативність і професіоналізм. Єдине питання виникало на етапі обміну даними із ДПФУ але цілком можливо, що цей дрібний баг був лише у мене.
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de Montaigne
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Додано: Чет 02 січ, 2025 13:57
їзя-банк вводить коміс за купівлю ОВДП (кредкошти)
із 9го
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greenozon
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Додано: Чет 02 січ, 2025 14:06
greenozon
А може хтось написати пост з усіма банками, в яких ще нема комісії?
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 02 січ, 2025 14:34
Дюрі-бачі написав:greenozon
А може хтось написати пост з усіма банками, в яких ще нема комісії?
Тобто? Во всіх немає, є тільки в 5-6х кукуХнутиХ коміс або лок!
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Amethyst
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Додано: Чет 02 січ, 2025 16:24
Дюрі-бачі написав:greenozon
А може хтось написати пост з усіма банками, в яких ще нема комісії?
І ви тоді випустите свій ютуб-ролик?
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idealstorm
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Додано: Чет 02 січ, 2025 21:18
В Дії тільки Кінто та Укргаз продають ОВДП.
Цікаво, чому?!
ІСУ, Сенс, Бонд - що з ними трапилось?
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V2
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Додано: Чет 02 січ, 2025 21:22
V2 написав:
В Дії тільки Кінто та Укргаз продають ОВДП.
Цікаво, чому?!
ІСУ, Сенс, Бонд - що з ними трапилось?
Санітарна година до 06/01/25
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Amethyst
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Додано: Чет 02 січ, 2025 21:28
Amethyst написав: V2 написав:
В Дії тільки Кінто та Укргаз продають ОВДП.
Цікаво, чому?!
ІСУ, Сенс, Бонд - що з ними трапилось?
Санітарна година до 06/01/25
А як ці двоє вирвались на волю? )
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V2
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Додано: Чет 02 січ, 2025 21:45
V2 написав: Amethyst написав: V2 написав:
В Дії тільки Кінто та Укргаз продають ОВДП.
Цікаво, чому?!
ІСУ, Сенс, Бонд - що з ними трапилось?
Санітарна година до 06/01/25
А як ці двоє вирвались на волю? )
Та вони просто весь рік руки не миють і під столом не прибирають
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Amethyst
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Додано: Чет 02 січ, 2025 21:57
gonzo написав:
Авдіївка там кінто та ісу,
Кінто та Укргаз!
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V2
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