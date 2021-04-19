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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 02 січ, 2025 23:25
V2 написав:
ІСУ
До речі, і чо ІСУ, коли ІКУ Торговельні Операції
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Amethyst
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Додано: Чет 02 січ, 2025 23:37
Amethyst
Маєте рацію, не хотілося переключати клаву!
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V2
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