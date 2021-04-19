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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 717718719720
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:25

Re: Ринок ОВДП

  V2 написав:ІСУ
До речі, і чо ІСУ, коли ІКУ :P
Торговельні Операції
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:37

Amethyst
Маєте рацію, не хотілося переключати клаву!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 11:58

Re: Ринок ОВДП

Добрый день
1) как проходит покупка ОВГЗ в грн. через Приват? Есть косяки? Вывод на карту е-пидртримка и снятие без комисии через кассу с нее?
2) Только через веб версию сайта? В приложении не нашел продажи ОВГЗ
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 12:29

  Алексей77 написав:Добрый день
1) как проходит покупка ОВГЗ в грн. через Приват? Есть косяки? Вывод на карту е-пидртримка и снятие без комисии через кассу с нее?
2) Только через веб версию сайта? В приложении не нашел продажи ОВГЗ


1. Нормально проходить. Виплата на КдВ. Зарахування як цільові кошти.
2. Тільки Web.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 12:33

Re: Ринок ОВДП

  Алексей77 написав:Добрый день
1) как проходит покупка ОВГЗ в грн. через Приват? Есть косяки? Вывод на карту е-пидртримка и снятие без комисии через кассу с нее?
2) Только через веб версию сайта? В приложении не нашел продажи ОВГЗ

Ніяких косяків немає. Була немаленька, але й невелика комісія при купівлі валютних ОВДП, зараз всі чи майжи всі комісії прибрали.
Мені особисто дуже зручно.
При останній купівлі треба було долучити документи про джерело доходів - долучив виписку за 2023-2024 з пенсійного фонду.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 13:30

У 2024 році уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 640 млрд грн в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану – майже 1 458 млрд грн в еквіваленті

https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-2024- ... kvivalenti
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:33

  Denik написав:
  Алексей77 написав:Добрый день
1) как проходит покупка ОВГЗ в грн. через Приват? Есть косяки? Вывод на карту е-пидртримка и снятие без комисии через кассу с нее?
2) Только через веб версию сайта? В приложении не нашел продажи ОВГЗ

Ніяких косяків немає. Була немаленька, але й невелика комісія при купівлі валютних ОВДП, зараз всі чи майжи всі комісії прибрали.
Мені особисто дуже зручно.
При останній купівлі треба було долучити документи про джерело доходів - долучив виписку за 2023-2024 з пенсійного фонду.

А яку суму Ви запалили що підтвердження вимагали? Якщо не секрет звісно
ihorsic
 
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