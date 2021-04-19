Добрый день 1) как проходит покупка ОВГЗ в грн. через Приват? Есть косяки? Вывод на карту е-пидртримка и снятие без комисии через кассу с нее? 2) Только через веб версию сайта? В приложении не нашел продажи ОВГЗ
Алексей77 написав:Добрый день 1) как проходит покупка ОВГЗ в грн. через Приват? Есть косяки? Вывод на карту е-пидртримка и снятие без комисии через кассу с нее? 2) Только через веб версию сайта? В приложении не нашел продажи ОВГЗ
1. Нормально проходить. Виплата на КдВ. Зарахування як цільові кошти. 2. Тільки Web.
Алексей77 написав:Добрый день 1) как проходит покупка ОВГЗ в грн. через Приват? Есть косяки? Вывод на карту е-пидртримка и снятие без комисии через кассу с нее? 2) Только через веб версию сайта? В приложении не нашел продажи ОВГЗ
Ніяких косяків немає. Була немаленька, але й невелика комісія при купівлі валютних ОВДП, зараз всі чи майжи всі комісії прибрали. Мені особисто дуже зручно. При останній купівлі треба було долучити документи про джерело доходів - долучив виписку за 2023-2024 з пенсійного фонду.
Алексей77 написав:Добрый день 1) как проходит покупка ОВГЗ в грн. через Приват? Есть косяки? Вывод на карту е-пидртримка и снятие без комисии через кассу с нее? 2) Только через веб версию сайта? В приложении не нашел продажи ОВГЗ
Ніяких косяків немає. Була немаленька, але й невелика комісія при купівлі валютних ОВДП, зараз всі чи майжи всі комісії прибрали. Мені особисто дуже зручно. При останній купівлі треба було долучити документи про джерело доходів - долучив виписку за 2023-2024 з пенсійного фонду.
А яку суму Ви запалили що підтвердження вимагали? Якщо не секрет звісно