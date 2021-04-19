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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 06 січ, 2025 12:08
Кочевник написав: Алексей77 написав:
Добрый день
1) как проходит покупка ОВГЗ в грн. через Приват? Есть косяки? Вывод на карту е-пидртримка и снятие без комисии через кассу с нее?
2) Только через веб версию сайта? В приложении не нашел продажи ОВГЗ
1. Нормально проходить. Виплата на КдВ. Зарахування як цільові кошти.
2. Тільки Web.
1) т.е с КДВ после зачисления купонов или тела можно без комисии снять через кассу?
2) перевести в другой банк с КДВ будет комисиия? по номеру карты или номеру счета
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Алексей77
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