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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 718719720721
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 12:08

  Кочевник написав:
  Алексей77 написав:Добрый день
1) как проходит покупка ОВГЗ в грн. через Приват? Есть косяки? Вывод на карту е-пидртримка и снятие без комисии через кассу с нее?
2) Только через веб версию сайта? В приложении не нашел продажи ОВГЗ


1. Нормально проходить. Виплата на КдВ. Зарахування як цільові кошти.
2. Тільки Web.

1) т.е с КДВ после зачисления купонов или тела можно без комисии снять через кассу?
2) перевести в другой банк с КДВ будет комисиия? по номеру карты или номеру счета
Алексей77
 
Повідомлень: 1966
З нами з: 04.12.09
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  #<1 ... 718719720721
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