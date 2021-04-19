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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 718719720721
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 12:08

  Кочевник написав:
  Алексей77 написав:Добрый день
1) как проходит покупка ОВГЗ в грн. через Приват? Есть косяки? Вывод на карту е-пидртримка и снятие без комисии через кассу с нее?
2) Только через веб версию сайта? В приложении не нашел продажи ОВГЗ


1. Нормально проходить. Виплата на КдВ. Зарахування як цільові кошти.
2. Тільки Web.

1) т.е с КДВ после зачисления купонов или тела можно без комисии снять через кассу?
2) перевести в другой банк с КДВ будет комисиия? по номеру карты или номеру счета
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:44

  inna kucenko написав:
  Ой+ написав:Сенс досі не вернувся в Дію.

Сьогодні в підтриці Сенсу заявили, що можуть не повернутися протягом наступних двух тижнів...

Та їхня справа. Можливо, вони хочуть як приват продавати тільки через свої канали, але тоді нехай будуть готові до суттєвого зменшення портфеля.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:53

Re: Ринок ОВДП

Лорди підтримки, так а що там з інфо по аеропорт. сервісам в меню преміальних карт?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 17:20

  Hotab написав:Лорди підтримки, так а що там з інфо по аеропорт. сервісам в меню преміальних карт?


лорди і феї галактики кажуть бувають ось тут Sense Bank
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 17:29

  greenozon написав:
  Hotab написав:Лорди підтримки, так а що там з інфо по аеропорт. сервісам в меню преміальних карт?


лорди і феї галактики кажуть бувають ось тут Sense Bank

Ой, пробачте. В штангу
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 18:03

Re: Ринок ОВДП

Добрый день. Сегодня в Дии можно купить облигации? У меня выдает ошибку..
isen
 
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