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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 06 січ, 2025 12:08
Кочевник написав: Алексей77 написав:
Добрый день
1) как проходит покупка ОВГЗ в грн. через Приват? Есть косяки? Вывод на карту е-пидртримка и снятие без комисии через кассу с нее?
2) Только через веб версию сайта? В приложении не нашел продажи ОВГЗ
1. Нормально проходить. Виплата на КдВ. Зарахування як цільові кошти.
2. Тільки Web.
1) т.е с КДВ после зачисления купонов или тела можно без комисии снять через кассу?
2) перевести в другой банк с КДВ будет комисиия? по номеру карты или номеру счета
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Алексей77
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Додано: Пон 06 січ, 2025 16:44
inna kucenko написав: Ой+ написав:
Сенс досі не вернувся в Дію.
Сьогодні в підтриці Сенсу заявили, що можуть не повернутися протягом наступних двух тижнів...
Та їхня справа. Можливо, вони хочуть як приват продавати тільки через свої канали, але тоді нехай будуть готові до суттєвого зменшення портфеля.
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Ой+
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Додано: Пон 06 січ, 2025 16:53
Лорди підтримки, так а що там з інфо по аеропорт. сервісам в меню преміальних карт?
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Hotab
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Додано: Пон 06 січ, 2025 17:20
Hotab написав:
Лорди підтримки, так а що там з інфо по аеропорт. сервісам в меню преміальних карт?
лорди і феї галактики кажуть бувають ось тут Sense Bank
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greenozon
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Додано: Пон 06 січ, 2025 17:29
greenozon написав: Hotab написав:
Лорди підтримки, так а що там з інфо по аеропорт. сервісам в меню преміальних карт?
лорди і феї галактики кажуть бувають ось тут Sense Bank
Ой, пробачте. В штангу
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Hotab
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Додано: Пон 06 січ, 2025 18:03
Добрый день. Сегодня в Дии можно купить облигации? У меня выдает ошибку..
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isen
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Додано: Пон 06 січ, 2025 18:48
isen написав:Добрый день. Сегодня в Дии можно купить облигации? У меня выдает ошибку..
Звичайно можна
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Додано: Пон 06 січ, 2025 20:55
Ой+ написав:
Та їхня справа. Можливо, вони хочуть як приват продавати тільки через свої канали, але тоді нехай будуть готові до суттєвого зменшення портфеля.
Т.е. в этом случае они продадут БОЛЬШЕ, раз у них портфель уменьшится (продажа ведь из него и идёт)? Всё может быть. Готовым надо быть, конечно.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 10:13
І знову про Приват....
Хтось пробував купувати $ОВДП з інтернет-картки?
Це можливо? Операція пройде? Без комісій?
Бо влізти $ на ту картку можна безплатно.
А от вивести потім гроші, якщо не підуть на оплату ОВДП -- дуже боляче... 😂
А з сайту Привата чомусь неясно як виколупати табличку з усіма тарифами картки...
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Додано: Вів 07 січ, 2025 10:30
Купував доларові ОВДП з картки Універсальна, виводив на Карту для виплат. Проблем з цим нуль.
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ЗІС-5
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