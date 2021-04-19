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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 719720721722
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:12

Bobua
ну ви даєте :) відповів тут viewtopic.php?p=5807883#p5807883
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 12:55

  moveton написав:
  Ой+ написав:Та їхня справа. Можливо, вони хочуть як приват продавати тільки через свої канали, але тоді нехай будуть готові до суттєвого зменшення портфеля.

Т.е. в этом случае они продадут БОЛЬШЕ, раз у них портфель уменьшится (продажа ведь из него и идёт)? Всё может быть. Готовым надо быть, конечно.

Зменшиться портфель спроданих, значить і запаси непроданих треба зменшувати. Все у них скуйожиться.
В укргазі вже протверезіли і вернулись в Дію, а то там тільки кінто з icu щедрували.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:21

Провальный аукцион... :( :(
asti
 
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  #<1 ... 719720721722
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