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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 07 січ, 2025 11:12
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greenozon
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Додано: Вів 07 січ, 2025 12:55
moveton написав: Ой+ написав:
Та їхня справа. Можливо, вони хочуть як приват продавати тільки через свої канали, але тоді нехай будуть готові до суттєвого зменшення портфеля.
Т.е. в этом случае они продадут БОЛЬШЕ, раз у них портфель уменьшится (продажа ведь из него и идёт)? Всё может быть. Готовым надо быть, конечно.
Зменшиться портфель спроданих, значить і запаси непроданих треба зменшувати. Все у них скуйожиться.
В укргазі вже протверезіли і вернулись в Дію, а то там тільки кінто з icu щедрували.
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Ой+
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Додано: Сер 08 січ, 2025 12:29
Пополнение карты универсальной Привата без комисии входной по номеру карты и по номеру счета без разницы?
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