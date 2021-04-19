Bobua
ну ви даєте відповів тут viewtopic.php?p=5807883#p5807883
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 07 січ, 2025 11:12
Bobua
ну ви даєте відповів тут viewtopic.php?p=5807883#p5807883
Додано: Вів 07 січ, 2025 12:55
Зменшиться портфель спроданих, значить і запаси непроданих треба зменшувати. Все у них скуйожиться.
В укргазі вже протверезіли і вернулись в Дію, а то там тільки кінто з icu щедрували.
Додано: Сер 08 січ, 2025 12:29
Re: Ринок ОВДП
Пополнение карты универсальной Привата без комисии входной по номеру карты и по номеру счета без разницы?
Додано: Сер 08 січ, 2025 15:42
лікбез по ОВДП від Сенс банку
внизу крута екселька!
розрахунок доходностей по бумагам
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