Bobua
ну ви даєте відповів тут viewtopic.php?p=5807883#p5807883
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 07 січ, 2025 11:12
Bobua
ну ви даєте відповів тут viewtopic.php?p=5807883#p5807883
Додано: Вів 07 січ, 2025 12:55
Зменшиться портфель спроданих, значить і запаси непроданих треба зменшувати. Все у них скуйожиться.
В укргазі вже протверезіли і вернулись в Дію, а то там тільки кінто з icu щедрували.
Додано: Сер 08 січ, 2025 12:29
Re: Ринок ОВДП
Пополнение карты универсальной Привата без комисии входной по номеру карты и по номеру счета без разницы?
Додано: Сер 08 січ, 2025 15:42
лікбез по ОВДП від Сенс банку
внизу крута екселька!
розрахунок доходностей по бумагам
Додано: Чет 09 січ, 2025 00:02
У меня 2 вопроса:
1. Почему 4-летние на размещении предлагали с доходностью всего 16%, что меньше даже 2-летних?
2. Почему 4-летних набрали аж на 5.3 млрд грн или на 90% от всех привлеченных средств? Это что такая сказочная доходность? Или в долгосрочной перспективе учетная ставка/доходность облигаций будет падать и 16% на 4 года это есть добро?
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