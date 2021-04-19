У меня 2 вопроса: 1. Почему 4-летние на размещении предлагали с доходностью всего 16%, что меньше даже 2-летних? 2. Почему 4-летних набрали аж на 5.3 млрд грн или на 90% от всех привлеченных средств? Это что такая сказочная доходность? Или в долгосрочной перспективе учетная ставка/доходность облигаций будет падать и 16% на 4 года это есть добро?
spiridonwot написав:У меня 2 вопроса: 1. Почему 4-летние на размещении предлагали с доходностью всего 16%, что меньше даже 2-летних? 2. Почему 4-летних набрали аж на 5.3 млрд грн или на 90% от всех привлеченных средств? Это что такая сказочная доходность? Или в долгосрочной перспективе учетная ставка/доходность облигаций будет падать и 16% на 4 года это есть добро?
Есть гипотеза, что в скором времени UA4000234140 добавятся в https://mof.gov.ua/uk/benchmarki И тогда эти два вопроса превратятся в один: почему банки так хорошо предсказывают будущее?