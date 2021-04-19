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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 719720721722
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:12

Bobua
ну ви даєте :) відповів тут viewtopic.php?p=5807883#p5807883
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 12:55

  moveton написав:
  Ой+ написав:Та їхня справа. Можливо, вони хочуть як приват продавати тільки через свої канали, але тоді нехай будуть готові до суттєвого зменшення портфеля.

Т.е. в этом случае они продадут БОЛЬШЕ, раз у них портфель уменьшится (продажа ведь из него и идёт)? Всё может быть. Готовым надо быть, конечно.

Зменшиться портфель спроданих, значить і запаси непроданих треба зменшувати. Все у них скуйожиться.
В укргазі вже протверезіли і вернулись в Дію, а то там тільки кінто з icu щедрували.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:21

Провальный аукцион... :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:29

Re: Ринок ОВДП

Пополнение карты универсальной Привата без комисии входной по номеру карты и по номеру счета без разницы?
Алексей77
 
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лікбез по ОВДП від Сенс банку
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0%94%D0%9F

внизу крута екселька!
розрахунок доходностей по бумагам :!:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 00:02

  asti написав:Провальный аукцион... :( :(

У меня 2 вопроса:
1. Почему 4-летние на размещении предлагали с доходностью всего 16%, что меньше даже 2-летних?
2. Почему 4-летних набрали аж на 5.3 млрд грн или на 90% от всех привлеченных средств? Это что такая сказочная доходность? Или в долгосрочной перспективе учетная ставка/доходность облигаций будет падать и 16% на 4 года это есть добро?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 02:04

  spiridonwot написав:У меня 2 вопроса:
1. Почему 4-летние на размещении предлагали с доходностью всего 16%, что меньше даже 2-летних?
2. Почему 4-летних набрали аж на 5.3 млрд грн или на 90% от всех привлеченных средств? Это что такая сказочная доходность? Или в долгосрочной перспективе учетная ставка/доходность облигаций будет падать и 16% на 4 года это есть добро?

Есть гипотеза, что в скором времени UA4000234140 добавятся в https://mof.gov.ua/uk/benchmarki И тогда эти два вопроса превратятся в один: почему банки так хорошо предсказывают будущее?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:39

  Алексей77 написав:Пополнение карты универсальной Привата без комисии входной по номеру карты и по номеру счета без разницы?
Также интересует этот вопрос - на какие карты можно вносить/перечислять деньги без комиссии валюта/гривна
и на какие карты деньги будут потом зачислены также без комиссии? Также интересно, можно ли продать бумагу до срока погашения?! Если кто в курсе - подскажите!!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 21:54

  asti написав:
  Алексей77 написав:Пополнение карты универсальной Привата без комисии входной по номеру карты и по номеру счета без разницы?
Также интересует этот вопрос - на какие карты можно вносить/перечислять деньги без комиссии валюта/гривна
и на какие карты деньги будут потом зачислены также без комиссии? Также интересно, можно ли продать бумагу до срока погашения?! Если кто в курсе - подскажите!!



тут https://next.privat24.ua/bonds/list
внизу
секція "Популярні питання"
меню "Продаж ОВДП в Приват24"
greenozon
 
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  #<1 ... 719720721722
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