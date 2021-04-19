У меня 2 вопроса: 1. Почему 4-летние на размещении предлагали с доходностью всего 16%, что меньше даже 2-летних? 2. Почему 4-летних набрали аж на 5.3 млрд грн или на 90% от всех привлеченных средств? Это что такая сказочная доходность? Или в долгосрочной перспективе учетная ставка/доходность облигаций будет падать и 16% на 4 года это есть добро?
spiridonwot написав:У меня 2 вопроса: 1. Почему 4-летние на размещении предлагали с доходностью всего 16%, что меньше даже 2-летних? 2. Почему 4-летних набрали аж на 5.3 млрд грн или на 90% от всех привлеченных средств? Это что такая сказочная доходность? Или в долгосрочной перспективе учетная ставка/доходность облигаций будет падать и 16% на 4 года это есть добро?
Есть гипотеза, что в скором времени UA4000234140 добавятся в https://mof.gov.ua/uk/benchmarki И тогда эти два вопроса превратятся в один: почему банки так хорошо предсказывают будущее?
Алексей77 написав:Пополнение карты универсальной Привата без комисии входной по номеру карты и по номеру счета без разницы?
Также интересует этот вопрос - на какие карты можно вносить/перечислять деньги без комиссии валюта/гривна и на какие карты деньги будут потом зачислены также без комиссии? Также интересно, можно ли продать бумагу до срока погашения?! Если кто в курсе - подскажите!!
Алексей77 написав:Пополнение карты универсальной Привата без комисии входной по номеру карты и по номеру счета без разницы?
Также интересует этот вопрос - на какие карты можно вносить/перечислять деньги без комиссии валюта/гривна и на какие карты деньги будут потом зачислены также без комиссии? Также интересно, можно ли продать бумагу до срока погашения?! Если кто в курсе - подскажите!!