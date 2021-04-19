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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 07:46
novichok написав:
Підкажіть, які банки зараз беруть (стали брати за останній час) коміс за покупку в дії? А то я трохи випав з життя а листати весь форум це дня 4 потрібно
Тільки прочитав про изю. З сьогодні 0.75%
Може які ще підняли?
Якщо мова про кредитні гроші, то Моно, Альянс, А-банк
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l_e_x
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 08:24
l_e_x написав: novichok написав:
Підкажіть, які банки зараз беруть (стали брати за останній час) коміс за покупку в дії? А то я трохи випав з життя а листати весь форум це дня 4 потрібно
Тільки прочитав про изю. З сьогодні 0.75%
Може які ще підняли?
Якщо мова про кредитні гроші, то Моно, Альянс, А-банк
Про кред Наразі 4 установи беруть %% за кредитні, так?
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novichok
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