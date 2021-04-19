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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 720721722723
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 07:46

  novichok написав:Підкажіть, які банки зараз беруть (стали брати за останній час) коміс за покупку в дії? А то я трохи випав з життя а листати весь форум це дня 4 потрібно

Тільки прочитав про изю. З сьогодні 0.75%

Може які ще підняли?

Якщо мова про кредитні гроші, то Моно, Альянс, А-банк
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 08:24

  l_e_x написав:
  novichok написав:Підкажіть, які банки зараз беруть (стали брати за останній час) коміс за покупку в дії? А то я трохи випав з життя а листати весь форум це дня 4 потрібно

Тільки прочитав про изю. З сьогодні 0.75%

Може які ще підняли?

Якщо мова про кредитні гроші, то Моно, Альянс, А-банк

Про кред Наразі 4 установи беруть %% за кредитні, так?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:37

Re: Ринок ОВДП

Зараз з гривневими ОВДП взагалі можна піти в мінус
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:46

Re: Ринок ОВДП

Ви чекаєте 45.5 в середні березня?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:40

Re: Ринок ОВДП

В Привате до сих пор не отобразилась покупка ОВГЗ и деньги с УНИ не списались за вчерашнюю покупку... Это у них такой регламент? или не прошла покупка?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:37

Алексей77 до обіду пройде.
KIM30
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:12

Підкажіть, а то я шось засумнівався чи є принципова різниця між війсковими овдп і просто овдп, тими, що в кінто можна до 26.02 взяти. Чи облагається доходність по ним податками. І як виводиьи гроші з Кінто чи ІСU?
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 11:42

  greenozon написав:
  asti написав:
  Алексей77 написав:Пополнение карты универсальной Привата без комисии входной по номеру карты и по номеру счета без разницы?
Также интересует этот вопрос - на какие карты можно вносить/перечислять деньги без комиссии валюта/гривна
и на какие карты деньги будут потом зачислены также без комиссии? Также интересно, можно ли продать бумагу до срока погашения?! Если кто в курсе - подскажите!!

тут https://next.privat24.ua/bonds/list
внизу
секція "Популярні питання"
меню "Продаж ОВДП в Приват24"

Там ничего не сказано о комиссиях - меня интересует если ч куплю с диджиьпл универсальной (там внесение бесплатное) можно будет для погашения другую карту указать - для выплат? Также на сайте указано, что купить бумаги можно только с компьютера ноута или планшета, а с телефона нельзя??! Поделитесь личным опытом плизз!
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:38

Re: Ринок ОВДП

Кинул на универсальную Привата без комиссии и при покупке ОВГЗ назначил выплату на КДВ и покупка только в веб-версии. Только выход с КДВ на другой банк должна быть комиссия... Т.е. только через кассу получать тело и проценты для исключения комисии... Пока так вижу процесс.
Алексей77
 
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