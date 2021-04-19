RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 721722723724>
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 07:46

  novichok написав:Підкажіть, які банки зараз беруть (стали брати за останній час) коміс за покупку в дії? А то я трохи випав з життя а листати весь форум це дня 4 потрібно

Тільки прочитав про изю. З сьогодні 0.75%

Може які ще підняли?

Якщо мова про кредитні гроші, то Моно, Альянс, А-банк
l_e_x
 
Повідомлень: 150
З нами з: 04.07.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 08:24

  l_e_x написав:
  novichok написав:Підкажіть, які банки зараз беруть (стали брати за останній час) коміс за покупку в дії? А то я трохи випав з життя а листати весь форум це дня 4 потрібно

Тільки прочитав про изю. З сьогодні 0.75%

Може які ще підняли?

Якщо мова про кредитні гроші, то Моно, Альянс, А-банк

Про кред Наразі 4 установи беруть %% за кредитні, так?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3452
З нами з: 31.03.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:37

Re: Ринок ОВДП

Зараз з гривневими ОВДП взагалі можна піти в мінус
ihorsic
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:46

Re: Ринок ОВДП

Ви чекаєте 45.5 в середні березня?
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6045
З нами з: 05.05.21
Подякував: 466 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:40

Re: Ринок ОВДП

В Привате до сих пор не отобразилась покупка ОВГЗ и деньги с УНИ не списались за вчерашнюю покупку... Это у них такой регламент? или не прошла покупка?
Алексей77
 
Повідомлень: 1969
З нами з: 04.12.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:37

Алексей77 до обіду пройде.
KIM30
 
Повідомлень: 5478
З нами з: 12.11.09
Подякував: 984 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:12

Підкажіть, а то я шось засумнівався чи є принципова різниця між війсковими овдп і просто овдп, тими, що в кінто можна до 26.02 взяти. Чи облагається доходність по ним податками. І як виводиьи гроші з Кінто чи ІСU?
ukr0014959
 
Повідомлень: 412
З нами з: 05.01.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 11:42

  greenozon написав:
  asti написав:
  Алексей77 написав:Пополнение карты универсальной Привата без комисии входной по номеру карты и по номеру счета без разницы?
Также интересует этот вопрос - на какие карты можно вносить/перечислять деньги без комиссии валюта/гривна
и на какие карты деньги будут потом зачислены также без комиссии? Также интересно, можно ли продать бумагу до срока погашения?! Если кто в курсе - подскажите!!

тут https://next.privat24.ua/bonds/list
внизу
секція "Популярні питання"
меню "Продаж ОВДП в Приват24"

Там ничего не сказано о комиссиях - меня интересует если ч куплю с диджиьпл универсальной (там внесение бесплатное) можно будет для погашения другую карту указать - для выплат? Также на сайте указано, что купить бумаги можно только с компьютера ноута или планшета, а с телефона нельзя??! Поделитесь личным опытом плизз!
asti
 
Повідомлень: 4104
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:38

Re: Ринок ОВДП

Кинул на универсальную Привата без комиссии и при покупке ОВГЗ назначил выплату на КДВ и покупка только в веб-версии. Только выход с КДВ на другой банк должна быть комиссия... Т.е. только через кассу получать тело и проценты для исключения комисии... Пока так вижу процесс.
Алексей77
 
Повідомлень: 1969
З нами з: 04.12.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:03

asti

Можно, покупать с универсальной или интернет-карты, выплаты при покупке выбирать на КДВ, всё без комисси

В Приват24 мобильном даже нет меню ценные бумаги
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 227
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 721722723724>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: edgar_po і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 2178
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 2017
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 94506
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7231)
13.01.2025 15:04
А-Банк (2146)
13.01.2025 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.