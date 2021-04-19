Підкажіть, а то я шось засумнівався чи є принципова різниця між війсковими овдп і просто овдп, тими, що в кінто можна до 26.02 взяти. Чи облагається доходність по ним податками. І як виводиьи гроші з Кінто чи ІСU?
Алексей77 написав:Пополнение карты универсальной Привата без комисии входной по номеру карты и по номеру счета без разницы?
Также интересует этот вопрос - на какие карты можно вносить/перечислять деньги без комиссии валюта/гривна и на какие карты деньги будут потом зачислены также без комиссии? Также интересно, можно ли продать бумагу до срока погашения?! Если кто в курсе - подскажите!!
Там ничего не сказано о комиссиях - меня интересует если ч куплю с диджиьпл универсальной (там внесение бесплатное) можно будет для погашения другую карту указать - для выплат? Также на сайте указано, что купить бумаги можно только с компьютера ноута или планшета, а с телефона нельзя??! Поделитесь личным опытом плизз!
Кинул на универсальную Привата без комиссии и при покупке ОВГЗ назначил выплату на КДВ и покупка только в веб-версии. Только выход с КДВ на другой банк должна быть комиссия... Т.е. только через кассу получать тело и проценты для исключения комисии... Пока так вижу процесс.