|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 13 січ, 2025 16:04
В дії з'явились облігації з сенсбанка
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 481
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 13 січ, 2025 16:37
lamal
Не видать. Вряд ли раскупили моментально.
-
spiridonwot
-
-
- Повідомлень: 143
- З нами з: 22.07.21
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 13 січ, 2025 17:34
spiridonwot
ніби з'явився СЕНС
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 462
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|2178
|
|
|1
|2017
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|
|62
|94506
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|