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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 728729730731>
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 14:30

  посетитель написав:Банк занимается дроблением, а проблемы у клиентов.

Не правда. "Дроблением" в данном случае занимался как раз клиент, который покупал бумаги в четыре порции вместо одной. Не верю, что Сеня по одному договору делал больше двух (один - тело, другой - купон) платежей.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 15:04

  moveton написав:
  посетитель написав:Банк занимается дроблением, а проблемы у клиентов.

Не правда. "Дроблением" в данном случае занимался как раз клиент, который покупал бумаги в четыре порции вместо одной. Не верю, что Сеня по одному договору делал больше двух (один - тело, другой - купон) платежей.

А что тут такого?!
Я тоже в Сенсе одну и ту же бумагу 4 или пять раз покупал
(не в один день естественно) и пришло 5-ю погашениями - вопросов не возникало, правда сумма была небольшая около 150к но тем не менее)) Меня беспокоит больше, что у меня покупка ОВГЗ в Дии висит уже почти сутки...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 15:12

  asti написав:А что тут такого?!

Та ничего :) Тоже не понимаю за что хай. Но если количество переводов при оплате чем-то не кашерное, то "недоумок" в данном случае клиент, который именно такое количество договоров заключил.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 15:33

  asti написав:
  moveton написав:
  посетитель написав:Банк занимается дроблением, а проблемы у клиентов.

Не правда. "Дроблением" в данном случае занимался как раз клиент, который покупал бумаги в четыре порции вместо одной. Не верю, что Сеня по одному договору делал больше двух (один - тело, другой - купон) платежей.

А что тут такого?!
Я тоже в Сенсе одну и ту же бумагу 4 или пять раз покупал
(не в один день естественно) и пришло 5-ю погашениями - вопросов не возникало, правда сумма была небольшая около 150к но тем не менее)) Меня беспокоит больше, что у меня покупка ОВГЗ в Дии висит уже почти сутки...

купив Авдіївку через сенс вчора уночі, уночі і оплатив - зранку вже покупка фіналізувалась, може проблеми з конкретним типом облігацій а не з сенсом в цілому
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 15:34

  посетитель написав:
  gonzo написав:чисто візуальне запитання - Сімферополь з дії пропаде? чи буде висіти як історія що колись в тебе були такі ОВДП


Пропаде.Це у вас напевно іку.Вони не відразу з дії забирають.

так вони, і так пропали вже - дякую
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 16:59

  greenozon написав:
  edgar_po написав:
  greenozon написав:Після вчорашнього мега погашення не всі готові обслуговувати лавину звільненого ресурсу!

напр ICU вже гикає :mrgreen:

---
На сервері проводяться технічні роботи. Підключення буде доступно пізніше.



вже все працює


так і половину бумаг вже розкупили :shock: :shock:



із 18 ранкових типів ОВДП в ICU станом на зараз лишилось 8
оце я розумію пилосос смокче ))
по моїм прикидкам пару десятків тисяч купили
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 17:26

  Ferlakur написав:
  Ой+ написав:Приват з є-підтримки через банкомат видає не більше 4К зараз і не більше 20К за добу.

А каса?

В касу треба стояти з бабками за "бабками". Але з приватівської є-підтримки ні на депозит, хоча би приват-вклад, ні крім кредитки без комісу на іншу картку, ні навіть в веб версії на нові ОВДП не притулиш. Сенсівська в цьому плані більш ходова - можна хоча би на якусь свою перевести а далі куди треба.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 18:14

  spiridonwot написав:Вадимка
В кабинете формируется только выписка или брокерский отчет за период. А я говорю о документах по конкретной сделке. Сенс банк, например, после сделки присылает весь комплект на почту и у меня Моно запрашивал этот пакет при прохождении финмониторинга после выплаты на пидтрымку Моно. А вот что предоставлять по сделке с ИКУ мне не совсем понятно.

Пишете листа на support. Мені відповідь з усим, що я запитував прийшла наступного дня
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 18:33

  nickvp написав:Пишете листа на support. Мені відповідь з усим, що я запитував прийшла наступного дня

На саппорт ICU? Меня Моня немного в другое место послал сейчас и за другим:
Просимо надати заяву про приєднання до головного договору, документ можна отримати за зверненням на електронну пошту onboarding@icu.ua

А вот договора о покупке и не просил. Хотел вначале ещё "Виписку з банку, з якого відбувалася купівля облігацій", но порешили, что для покупок с кучи разных банков через Дию это не реально и хватит выписки движений по счёту в ЦБ.

P.S. Вот именно с этой почты мне копию заявы ICU и прислал. На этом Моня удовлетворился в плане странных справок удовлетворился. Справки о доходах на сумму покупки, конечно, тоже обязательны, но это было ожидаемо. На военные отсутствие финмона обещали только при покупке.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 16 січ, 2025 19:58, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:11

Подскажите, если уже больше суток покупка ОВГЗ в ДИЯ висит в статусе "в обработке" - значит 100% покупка не состоялась? Поделитесь опытом плизз!
asti
 
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