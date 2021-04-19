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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 16 січ, 2025 19:16
Сьогодні поскуповував майже всі гривневі випуски цього року по 30к+ грн кожний. В вересні найбільша виплата, майже 500к грн. В вересні як раз подумаю над переходом у валюту. Сподіваюсь, що не по 50-60 грн. А купа випусків для того, щоб раз на 1-1.5 місяців була гривня на поточні витрати, а що буде зайве - перекладати на пізніші ОВДП. Бо тримати на поточних під 7% мінус 23% податки, це вже смішно.
Додано: Чет 16 січ, 2025 19:33
за 2024 рік гривна девальвувала на умовно 10%,
купувати короткі овдп (меньше року)-то сенку немає,
довгі в продажу по 1080-1100 (тобто зі старту -8%-11% ), завжди по овгз рахую при якому курсу (на отримання грошей) вийду в нуль, на терміні 1,5 року не впевнений що можна вийти в нуль по овдп
гривня на поточні витрати? -купили долар, потім продали долар
Додано: Чет 16 січ, 2025 19:56
Re: Ринок ОВДП
Та не проблема зовсім, колись опрацюють і все швидше всього буде як планували.
З деяких видів карт якраз найкраще саме короткі (до 2-ох місяців) купляти.
Додано: Чет 16 січ, 2025 19:59
На терміні в 1,5 року можна вийти не лише в нуль, але й підзаробити. Все залежить від курсу долара, дохідності ОВДП, терміну тримання у власності.
Із власного досвіду - на початку липня 2023 придбав UA227656 (погасились вчора) по 1093,93 грн (20,10%), продавши долар по 36,90 (онлайн-продаж через додаток банку). З урахуванням купонів сума доходу склала аналогічну курсу долара 47,01. Долар вчора був значно нижче за 47
Додано: Чет 16 січ, 2025 20:18
Минус от чего? Эти 80-1000 - это НКД, который вернётся на выплате первого купона. Он на доходность, если есть возможность реинвестирования, не влияет.
Математика - наука точная. В ней уверенность абсолютная. Примерно полугодовые бумаги даже сейчас - это 14-15% годовых. Т.е. даже они перекрывают 10%, на которые предполагается девал. Полуторагодовые - 15.6% Может и не перекроют, кто его знает какой девал будет? В предположении 10% девала гривнебумаги останутся выгоднее доларовых. Народ пока в гривну почему-то верит и сметает Дебальцево с погашением 2027-05-12 на корню. Мало его пугают обязательной убыточностью гривнебумаг.
Дело вкуса. Но последний год доходность долларовых ОВГЗ чутка проигрывала доходности гривневых даже без учёта потерь на конверсии валюты. Про подматрасные доллары и говорить нечего. А в предпоследний вложившиеся в гривнебумаги неплохо наварили по сравнению с даже с долларовыми бумагами.
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