Додано: Чет 16 січ, 2025 20:18

prodigy написав: за 2024 рік гривна девальвувала на умовно 10%,

купувати короткі овдп (меньше року)-то сенку немає,

довгі в продажу по 1080-1100 (тобто зі старту -8%-11% )

за 2024 рік гривна девальвувала на умовно 10%,купувати короткі овдп (меньше року)-то сенку немає,довгі в продажу по 1080-1100 (тобто зі старту -8%-11% )

prodigy написав: завжди по овгз рахую при якому курсу (на отримання грошей) вийду в нуль, на терміні 1,5 року не впевнений що можна вийти в нуль по овдп завжди по овгз рахую при якому курсу (на отримання грошей) вийду в нуль, на терміні 1,5 року не впевнений що можна вийти в нуль по овдп

prodigy написав: гривня на поточні витрати? -купили долар, потім продали долар гривня на поточні витрати? -купили долар, потім продали долар

Минус от чего? Эти 80-1000 - это НКД, который вернётся на выплате первого купона. Он на доходность, если есть возможность реинвестирования, не влияет.Математика - наука точная. В ней уверенность абсолютная. Примерно полугодовые бумаги даже сейчас - это 14-15% годовых. Т.е. даже они перекрывают 10%, на которые предполагается девал. Полуторагодовые - 15.6% Может и не перекроют, кто его знает какой девал будет? В предположении 10% девала гривнебумаги останутся выгоднее доларовых. Народ пока в гривну почему-то верит и сметает Дебальцево с погашением 2027-05-12 на корню. Мало его пугают обязательной убыточностью гривнебумаг.Дело вкуса. Но последний год доходность долларовых ОВГЗ чутка проигрывала доходности гривневых даже без учёта потерь на конверсии валюты. Про подматрасные доллары и говорить нечего. А в предпоследний вложившиеся в гривнебумаги неплохо наварили по сравнению с даже с долларовыми бумагами.