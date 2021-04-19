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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 729730731732>
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:16

Сьогодні поскуповував майже всі гривневі випуски цього року по 30к+ грн кожний. В вересні найбільша виплата, майже 500к грн. В вересні як раз подумаю над переходом у валюту. Сподіваюсь, що не по 50-60 грн. А купа випусків для того, щоб раз на 1-1.5 місяців була гривня на поточні витрати, а що буде зайве - перекладати на пізніші ОВДП. Бо тримати на поточних під 7% мінус 23% податки, це вже смішно.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:33

  Striker написав:Сьогодні поскуповував майже всі гривневі випуски цього року по 30к+ грн кожний. В вересні найбільша виплата, майже 500к грн. В вересні як раз подумаю над переходом у валюту. Сподіваюсь, що не по 50-60 грн. А купа випусків для того, щоб раз на 1-1.5 місяців була гривня на поточні витрати, а що буде зайве - перекладати на пізніші ОВДП. Бо тримати на поточних під 7% мінус 23% податки, це вже смішно.


за 2024 рік гривна девальвувала на умовно 10%,
купувати короткі овдп (меньше року)-то сенку немає,
довгі в продажу по 1080-1100 (тобто зі старту -8%-11% ), завжди по овгз рахую при якому курсу (на отримання грошей) вийду в нуль, на терміні 1,5 року не впевнений що можна вийти в нуль по овдп

гривня на поточні витрати? -купили долар, потім продали долар
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:56

Re: Ринок ОВДП

  asti написав:Подскажите, если уже больше суток покупка ОВГЗ в ДИЯ висит в статусе "в обработке" - значит 100% покупка не состоялась? Поделитесь опытом плизз!

Та не проблема зовсім, колись опрацюють і все швидше всього буде як планували.
  prodigy написав:купувати короткі овдп (меньше року)-то сенку немає,

З деяких видів карт якраз найкраще саме короткі (до 2-ох місяців) купляти.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:59

  prodigy написав:
  Striker написав:Сьогодні поскуповував майже всі гривневі випуски цього року по 30к+ грн кожний. В вересні найбільша виплата, майже 500к грн. В вересні як раз подумаю над переходом у валюту. Сподіваюсь, що не по 50-60 грн. А купа випусків для того, щоб раз на 1-1.5 місяців була гривня на поточні витрати, а що буде зайве - перекладати на пізніші ОВДП. Бо тримати на поточних під 7% мінус 23% податки, це вже смішно.


за 2024 рік гривна девальвувала на умовно 10%,
купувати короткі овдп (меньше року)-то сенку немає,
довгі в продажу по 1080-1100 (тобто зі старту -8%-11% ), завжди по овгз рахую при якому курсу (на отримання грошей) вийду в нуль, на терміні 1,5 року не впевнений що можна вийти в нуль по овдп

гривня на поточні витрати? -купили долар, потім продали долар


На терміні в 1,5 року можна вийти не лише в нуль, але й підзаробити. Все залежить від курсу долара, дохідності ОВДП, терміну тримання у власності.
Із власного досвіду - на початку липня 2023 придбав UA227656 (погасились вчора) по 1093,93 грн (20,10%), продавши долар по 36,90 (онлайн-продаж через додаток банку). З урахуванням купонів сума доходу склала аналогічну курсу долара 47,01. Долар вчора був значно нижче за 47
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 20:18

  prodigy написав:за 2024 рік гривна девальвувала на умовно 10%,
купувати короткі овдп (меньше року)-то сенку немає,
довгі в продажу по 1080-1100 (тобто зі старту -8%-11% )

Минус от чего? Эти 80-100 - это НКД, который вернётся на выплате первого купона. Он на доходность, если есть возможность реинвестирования, не влияет.

  prodigy написав:завжди по овгз рахую при якому курсу (на отримання грошей) вийду в нуль, на терміні 1,5 року не впевнений що можна вийти в нуль по овдп

Математика - наука точная. В ней уверенность абсолютная. Примерно полугодовые бумаги даже сейчас - это 14-15% годовых. Т.е. даже они перекрывают 10%, на которые предполагается девал. Полуторагодовые - 15.6% Может и не перекроют, кто его знает какой девал будет? В предположении 10% девала гривнебумаги останутся выгоднее доларовых. Народ пока в гривну почему-то верит и сметает Дебальцево с погашением 2027-05-12 на корню. Мало его пугают обязательной убыточностью гривнебумаг.

  prodigy написав:гривня на поточні витрати? -купили долар, потім продали долар

Дело вкуса. Но последний год доходность долларовых ОВГЗ чутка проигрывала доходности гривневых даже без учёта потерь на конверсии валюты. Про подматрасные доллары и говорить нечего. А в предпоследний вложившиеся в гривнебумаги неплохо наварили по сравнению с даже долларовыми бумагами.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 16 січ, 2025 21:39, всього редагувалось 2 разів.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 21:35

  prodigy написав:за 2024 рік гривна девальвувала на умовно 10%,
купувати короткі овдп (меньше року)-то сенку немає,
довгі в продажу по 1080-1100 (тобто зі старту -8%-11% ), завжди по овгз рахую при якому курсу (на отримання грошей) вийду в нуль, на терміні 1,5 року не впевнений що можна вийти в нуль по овдп

Якось ви неправильно рахуєте. Колега вже пояснив замість мене)
Для мене ціна в 1100 взагалі не проблема. Купив вересневі ОВДП, в березні отримаю купон, а там пристойна сума буде. Захочу - куплю ОВДП, або долар, або витрачу на дитину.
  prodigy написав:гривня на поточні витрати? -купили долар, потім продали долар

А якщо купив долар умовно 2 місяці тому по 42.3, а за 2 місяці він хай на 10 копійок дорожче? Ніякого профіту. А поточні витрати - це витрати в ГРИВНІ. А гривневі ОВДП - це гарантований прибуток в ГРИВНІ, яка тут же може бути витрачена на послуги, техніку, продукти і т.д.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 23:07

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 23:23

  Ой+ написав:
  Ferlakur написав:
  Ой+ написав:Приват з є-підтримки через банкомат видає не більше 4К зараз і не більше 20К за добу.

А каса?

В касу треба стояти з бабками за "бабками". Але з приватівської є-підтримки ні на депозит, хоча би приват-вклад, ні крім кредитки без комісу на іншу картку, ні навіть в веб версії на нові ОВДП не притулиш. Сенсівська в цьому плані більш ходова - можна хоча би на якусь свою перевести а далі куди треба.

рекомендую моно. Раскидал вчерашний приход по всем картам других банков без комиссии СЭПом.
У райфа то же самое, только сначала с пидтрымки кинул на дебетовую карту, а уже с нее раскидал СЭПом.
Все быстро и бесплатно.
В прошлый раз финмон моно возбудился от 400+, в этот раз тишина.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 23:42

Re: Ринок ОВДП

Подскажите кто знает, аккорд за кред без комиссии дает?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 00:30

  moveton написав:10%, на которые предполагается девал. Полуторагодовые - 15.6% Может и не перекроют, кто его знает какой девал будет? В предположении 10% девала гривнебумаги останутся выгоднее доларовых.

Дело вкуса. Но последний год доходность долларовых ОВГЗ чутка проигрывала доходности гривневых даже без учёта потерь на конверсии валюты. Про подматрасные доллары и говорить нечего. А в предпоследний вложившиеся в гривнебумаги неплохо наварили по сравнению с даже долларовыми бумагами.

а кем предполагается 10% ?
динамика ставок нацбанка и курса $ сейчас скорее будут напоминать зиму-весну-лето-осень 2022, чем те последние два года, на шаблонное повторение гривнепрофита которых почему-то некоторые надеются .

"винтовка это праздник, всьо летит в ..." ©
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