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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 17 січ, 2025 01:01
flysoulfly написав:
а кем предполагается 10% ?
С этого числа начался разговор
Чтобы считать нужно же откуда-то высосать исходные данные. Может будет и больше. С другой стороны, до окончания срока "екстраординарного падіння
" осталось всего чуть больше двух месяцев. Так что скоро определимся чему оно равно. Пока кажется, что 10% в год - это оно и было, а дальше значит девал сильно замедлится.
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moveton
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 09:51
Striker написав: prodigy написав:
за 2024 рік гривна девальвувала на умовно 10%,
купувати короткі овдп (меньше року)-то сенку немає,
довгі в продажу по 1080-1100 (тобто зі старту -8%-11% ), завжди по овгз рахую при якому курсу (на отримання грошей) вийду в нуль, на терміні 1,5 року не впевнений що можна вийти в нуль по овдп
Якось ви неправильно рахуєте. Колега вже пояснив замість мене)
Для мене ціна в 1100 взагалі не проблема. Купив вересневі ОВДП, в березні отримаю купон, а там пристойна сума буде. Захочу - куплю ОВДП, або долар, або витрачу на дитину.
prodigy написав:
гривня на поточні витрати? -купили долар, потім продали долар
А якщо купив долар умовно 2 місяці тому по 42.3, а за 2 місяці він хай на 10 копійок дорожче? Ніякого профіту. А поточні витрати - це витрати в ГРИВНІ. А гривневі ОВДП - це гарантований прибуток в ГРИВНІ, яка тут же може бути витрачена на послуги, техніку, продукти і т.д.
1100 такі це проблема(-10% від дохідності відразу)
я купував по 1053 (долар продав по 38,3) в червні виплати (якщо курс хоч би 44), то останього купону ніяк не вистачить вийти в нуль 38,0+3,45=41,45 а курс 44,0
тобто треба додавати 2,55 на кожній долар
порахую у чеврні який профіт-може 6% за 1,5роки і буде.
купую гривневі от 400к і вище.
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prodigy
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 10:02
Striker написав:
Якось ви неправильно рахуєте. Колега вже пояснив замість мене)
Для мене ціна в 1100 взагалі не проблема. Купив вересневі ОВДП, в березні отримаю купон, а там пристойна сума буде.
я все правильно рахую, за 18 місяців-4 купони, 30% першого -це компенсація ціни покупки, і ще 1,7 останнього купона -це компенсація за девальвацію гривні (коли вирішите відкупити долар після отримання коштів)
в сухому остатку залишилось тільки два купони за 18 місяців-оце ваш профіт, станом на зараз це 10 річних (при курсі 45) якщо у чеврні курс буде 48, то це 8%(7%)
8% в валюті-це гуд, але при інфляції 30% (на харчі) і 40% (на воду/ електрику/газ), стабільність цін на гаджети і іншу електроніку не дуже цікавлять -я це все маю
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prodigy
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 10:29
spiridonwot написав:
Подскажите кто знает...
Без
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 13:59
prodigy написав:
я все правильно рахую, за 18 місяців-4 купони, 30% першого -це компенсація ціни покупки, і ще 1,7 останнього купона -це компенсація за девальвацію гривні (коли вирішите відкупити долар після отримання коштів)
Не верно. Чтобы получить доходность по формуле YTM нужно на все купоны, кроме последнего, докупать те же бумаги. От этого возрастут последующие купоны, а также в момент первого докупа нивелируется эффект от точки входа. Не в том, конечно, смысле, что войдя в день выплаты купона и через 5 месяцев получишь одинаковое количество денег, а в плане доходности.
Считать купонные по SIM можно, конечно, но тогда эффект от более ранних частичных выплат придётся учитывать каким-то дополнительным образом или, наоборот, радоваться бумагам, где основная доходность происходит от дисконта и приходит в конце потому, что на таких бумагах задирается SIM доходность. Предыдущий считавший
почему-то не радовался
prodigy написав:
8% в валюті-це гуд, але при інфляції 30% (на харчі) і 40% (на воду/ електрику/газ), стабільність цін на гаджети і іншу електроніку не дуже цікавлять -я це все маю
А это уже к ОВГЗ, как и вообще к фининструментам, отношения не имеет. Тут уже что-то про миграцию в страну, где на электричество инфляция меньше.
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moveton
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 14:46
moveton
рахую профіт в доларах(бо тримаю накопичення в доларах), майже всі гривні отримані від СЕС уходят на текучие витрати, інколи не купівлю валюти по схеме 50к) ваша формула підрахунку на підходить, бо інвестую купони саме в долари
у грудні 2023 отримав купон купив на ту гривну 920дол,
в червні 2024 на купон купив 853 дол,
в грудні 2024 на купон купив 828 дол
овдп я придбав за суму 10421 дол
як поверну гривну у червні 2024 -тоді порахую профіт
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 14:58
prodigy написав:
ваша формула підрахунку на підходить, бо інвестую купони саме в долари
...
як поверну гривну у червні 2024 -тоді порахую профіт
Та ради бога. Только при такой модели недоиспользования высокой доходности гривнебумаг не стоит жаловаться, что доходность какая-то маловатая и девал слишком съел тело.
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 15:34
moveton написав: prodigy написав:
ваша формула підрахунку на підходить, бо інвестую купони саме в долари
...
як поверну гривну у червні 2024 -тоді порахую профіт
Та ради бога. Только при такой модели недоиспользования высокой доходности гривнебумаг не стоит жаловаться
, что доходность какая-то маловатая и девал слишком съел тело.
є півні кошти які інвестуються у певні інструменти
недоиспользование? це заробити додаткових 8 доларів? (бо більше з 35к грн не заробишь), щоб заробити такі копійки візміть пачку нових синіх продайте на опті, купить на 50к в 4 банках валюту і буде вам 30 дол за 2 дня маніпуляцій, а скуповивати по 3 облігації -"це тебе не мелочь по карманам тырить" (це заняття для скупердяэв), не варто часу -тим більше пального, бизнесмен
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 16:14
prodigy написав:
є півні кошти які інвестуються у певні інструменти
Ещё раз говорю: бога ради. Главное понимать, что покупка на купоны долларов - это уже другой инструмент и он даст доходность где-то между подматрасными долларами (если за базу доллар, то она равна нулю) и SIM доходностью гривнебумаг. А если ещё и изначально были доллары, проданы за гривны, куплены бумаги, а потом с погашения обратно доллары и сравниваем с исходными долларами, то и третий инструмент. И при последующем завлении: "Гривнебумаги отстой, я в них вложился и вот едва вышел в ноль" уточнять который из был применён. Так будет честно.
prodigy написав:
недоиспользование? це заробити додаткових 8 доларів? (бо більше з 35к грн не заробишь), щоб заробити такі копійки візміть пачку нових синіх продайте на опті, купить на 50к в 4 банках валюту і буде вам 30 дол за 2 дня маніпуляцій, а скуповивати по 3 облігації -"це тебе не мелочь по карманам тырить" (це заняття для скупердяэв), не варто часу -тим більше пального, бизнесмен
До сих пор разговор о процентах шёл, а не о абсолюте. Но можно прикинуть и для пачки. Как я понимаю, котлета обычная, т.е. вышеупомянутые 10к долларов. По нынешнему курсу - это 420к грн, т.е. по 50к банков понадобится 9, а не 4. Ну или ограничиться четырьмя, но тогда будет не заработок, а убыток в 60к долларов. Занести в эти банки гривну, купить валюту и, самое главное, забрать её потом опять синими (подозреваю, что это важный момент): ну если очень повезёт, может в два дня бега и получится уложиться. По сравнению с парой минут в смартфоне на докупить бумаги (в банке после выплаты купона всё уже готово, только команду на покупку нужно удалённо отдать) за 30-8=22 доллара два или больше дня бегать... Наверное, у любителей этого дела считается стоящим горючего бизнесом. Я только за
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 18:49
moveton
ви мені припасали те, чого я не говорив
я сказав що купувати овпд по 1100 -для мене це дорого, краще ще на пачку придбати валюині ніж цікавитись кути там курс рване.
решта все що ви написали не до мене, восени 2023 не потрібно було розносити по банкам пайки по 50к, існувала можливість в одному відому банку заказати валюту (хоч пачку), продати і в тойже день (через 20хв відкупити), в кращій день профіт 4200грн, якщо не дуже 2200 (55 дол)
а ви робіть в додатку що вам завгодно, купуйте по 1-2 облігації (кожний грає не те , щим може пожертвувати)
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