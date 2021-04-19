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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 17 січ, 2025 20:07
ICU прислав на пошту клієнтам величезний звіт за 2024 рік
із цікавого -
Ми не плануємо зупинятися та продовжуємо розвивати наші сервіси та продукти. Наші цілі на 2025 рік:
- інтегрувати особистий кабінет в торгову платформу
- запустити цілодобові торги гривневими й валютними ОВДП, а також іншими доступними на українському ринку цінними паперами
- завершити автоматизацію всіх процесів для зручності ваших інвестицій
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greenozon
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Додано: Суб 18 січ, 2025 03:06
посетитель написав:
Только что Изя зачислил не на ту карту бараны мля.Зачислили не на епидтрымку, а на кредитную.Тупо погасили кредит который рассчитывал гасить аж в конце февраля.А этими деньгами я рассчитывал сейчас гасить другой кредит.
Изя всё.Всё у них чем дальше тем больше через ж опу.Пошли они.
Поддержка как обычно ответит в пять утра.
Тоже кинули сначала на кредитку вместо підримки
потом одумались и сами же перевели средства с кредитки на підримку, услужливо насчитав комиссию за перевод кредитных средств
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Ірина_
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