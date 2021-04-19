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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 730731732733
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 20:07

ICU прислав на пошту клієнтам величезний звіт за 2024 рік

із цікавого -

Ми не плануємо зупинятися та продовжуємо розвивати наші сервіси та продукти. Наші цілі на 2025 рік:
- інтегрувати особистий кабінет в торгову платформу
- запустити цілодобові торги гривневими й валютними ОВДП, а також іншими доступними на українському ринку цінними паперами
- завершити автоматизацію всіх процесів для зручності ваших інвестицій
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 03:06

  посетитель написав:Только что Изя зачислил не на ту карту бараны мля.Зачислили не на епидтрымку, а на кредитную.Тупо погасили кредит который рассчитывал гасить аж в конце февраля.А этими деньгами я рассчитывал сейчас гасить другой кредит.

Изя всё.Всё у них чем дальше тем больше через ж опу.Пошли они.

Поддержка как обычно ответит в пять утра.


Тоже кинули сначала на кредитку вместо підримки
потом одумались и сами же перевели средства с кредитки на підримку, услужливо насчитав комиссию за перевод кредитных средств :twisted:
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 17:52

И надо же было мне связаться с этой Дией - до сих пор в обработке висит пакет бумаг купленый ещё в среду!
Что там можно обрабатывать скажите мне пожалуйста??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 19:30

  asti написав:И надо же было мне связаться с этой Дией - до сих пор в обработке висит пакет бумаг купленый ещё в среду!
Что там можно обрабатывать скажите мне пожалуйста??!

Обрабатывает брокер, в не Дия. При первой покупке (например, в ИКУ) вам создают кабинет. И могут сделать дополнительный запрос на доки мылом. Торбите брокера
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 19:49

  Amethyst написав:
  asti написав:И надо же было мне связаться с этой Дией - до сих пор в обработке висит пакет бумаг купленый ещё в среду!
Что там можно обрабатывать скажите мне пожалуйста??!

Обрабатывает брокер, в не Дия. При первой покупке (например, в ИКУ) вам создают кабинет. И могут сделать дополнительный запрос на доки мылом. Торбите брокера

Брокер (Укргазбанк) от всего открестился: мы не имеем к этому никакого отношения - всё автоматизировано и тд. В Дии написали - ждите 3 полных рабочих дня - в моем случае ещё и понедельник - если и в понедельник ничего не изменится - сделаем запрос. Короче говоря, неделю это всё будет
в подвешенном состоянии))
asti
 
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