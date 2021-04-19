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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 18 січ, 2025 23:15
emeta написав: посетитель написав:
Только что Изя зачислил не на ту карту бараны мля.Зачислили не на епидтрымку, а на кредитную.Тупо погасили кредит который рассчитывал гасить аж в конце февраля.А этими деньгами я рассчитывал сейчас гасить другой кредит.
Изя всё.Всё у них чем дальше тем больше через ж опу.Пошли они.
Поддержка как обычно ответит в пять утра.
Тоже кинули сначала на кредитку вместо підримки
потом одумались и сами же перевели средства с кредитки на підримку, услужливо насчитав комиссию за перевод кредитных средств
Мне после заявки сторнировали и зачислили как положено на епидтрымку.Теперь каждый день проценты начисляют на то что сторнировали(оно ж не в льготном периоде получается).Поддержка на это сказала ждать когда данные карточки обновятся.Сколько ждать не знает.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 10:41
Доброго дня, щось у Приваті зламалося по темі ОВДП
Портфель пустий, на придбання нема нічого ,
одна виписка показує , що щось там у мене є.
Напевно профілактика.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 12:33
Goodman написав:
Доброго дня, щось у Приваті зламалося по темі ОВДП
Портфель пустий, на придбання нема нічого ,
одна виписка показує , що щось там у мене є.
Напевно профілактика.
Досі висить у обробці Судак, який я купляв ще у середу у дії через Укргазбанк... Ні грошей ні паперів//))
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Додано: Вів 21 січ, 2025 12:52
Goodman написав:
Доброго дня, щось у Приваті зламалося по темі ОВДП
Портфель пустий, на придбання нема нічого ,
одна виписка показує , що щось там у мене є.
В даний момент є і на продаж і в портфелі.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 23:44
Приват продає тільки за свої?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:44
novichok написав:
Приват продає тільки за свої?
Так
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