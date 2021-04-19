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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 731732733734
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 23:15

  emeta написав:
  посетитель написав:Только что Изя зачислил не на ту карту бараны мля.Зачислили не на епидтрымку, а на кредитную.Тупо погасили кредит который рассчитывал гасить аж в конце февраля.А этими деньгами я рассчитывал сейчас гасить другой кредит.

Изя всё.Всё у них чем дальше тем больше через ж опу.Пошли они.

Поддержка как обычно ответит в пять утра.


Тоже кинули сначала на кредитку вместо підримки
потом одумались и сами же перевели средства с кредитки на підримку, услужливо насчитав комиссию за перевод кредитных средств :twisted:



Мне после заявки сторнировали и зачислили как положено на епидтрымку.Теперь каждый день проценты начисляют на то что сторнировали(оно ж не в льготном периоде получается).Поддержка на это сказала ждать когда данные карточки обновятся.Сколько ждать не знает.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 10:41

Доброго дня, щось у Приваті зламалося по темі ОВДП
Портфель пустий, на придбання нема нічого ,
одна виписка показує , що щось там у мене є.
Напевно профілактика.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:33

  Goodman написав:Доброго дня, щось у Приваті зламалося по темі ОВДП
Портфель пустий, на придбання нема нічого ,
одна виписка показує , що щось там у мене є.
Напевно профілактика.
Досі висить у обробці Судак, який я купляв ще у середу у дії через Укргазбанк... Ні грошей ні паперів//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:52

Re: Ринок ОВДП

  Goodman написав:Доброго дня, щось у Приваті зламалося по темі ОВДП
Портфель пустий, на придбання нема нічого ,
одна виписка показує , що щось там у мене є.

В даний момент є і на продаж і в портфелі.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:44

Приват продає тільки за свої?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 17:44

  novichok написав:Приват продає тільки за свої?

Так
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 21:49

Re: Ринок ОВДП

  Ой+ написав:В даний момент є і на продаж і в портфелі.

дякую Вам, Так все стало на свої місця.
ціна акцій підросла на продажу на пару грн.
Дякую.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 02:25

  посетитель написав:
  emeta написав:
  посетитель написав:Только что Изя зачислил не на ту карту бараны мля.Зачислили не на епидтрымку, а на кредитную.Тупо погасили кредит который рассчитывал гасить аж в конце февраля.А этими деньгами я рассчитывал сейчас гасить другой кредит.

Изя всё.Всё у них чем дальше тем больше через ж опу.Пошли они.

Поддержка как обычно ответит в пять утра.


Тоже кинули сначала на кредитку вместо підримки
потом одумались и сами же перевели средства с кредитки на підримку, услужливо насчитав комиссию за перевод кредитных средств :twisted:



Мне после заявки сторнировали и зачислили как положено на епидтрымку.Теперь каждый день проценты начисляют на то что сторнировали(оно ж не в льготном периоде получается).Поддержка на это сказала ждать когда данные карточки обновятся.Сколько ждать не знает.


Аналогично
Надо сказать, они не торопятся.
Надеюсь до конца месяца управятся, гасить кредитку то надо
emeta
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  #<1 ... 731732733734
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