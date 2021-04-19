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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 23 січ, 2025 23:17
Колеги, що можете порадити для купівлі грн ОВДП на суму більше млн. з погашенням влітку ц.р., максимум - восени: аукціон Мінфіна, вторичка, серія, контора дилера і депозитарію, додаткова опція - щоб без запитів на док-ти походження коштів?
Буду дуже вдячний!
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Visky
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