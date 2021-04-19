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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 732733734735
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:17

Колеги, що можете порадити для купівлі грн ОВДП на суму більше млн. з погашенням влітку ц.р., максимум - восени: аукціон Мінфіна, вторичка, серія, контора дилера і депозитарію, додаткова опція - щоб без запитів на док-ти походження коштів?
Буду дуже вдячний!
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:25

  Visky написав:Колеги, що можете порадити для купівлі грн ОВДП на суму більше млн. з погашенням влітку ц.р., максимум - восени: аукціон Мінфіна, вторичка, серія, контора дилера і депозитарію, додаткова опція - щоб без запитів на док-ти походження коштів?
Буду дуже вдячний!

1. Аукціон не підходе вже, так як ОВДП всього на пів року десь, тому однозначно вторичка.
2. Додаткова опція вважаю, що повинна бути найголовнішим критерієм, якщо з цим можуть бути проблеми.
Вхідні дані по вам відсутні - клієнт яких банків, та які є в наявності в вашому місті, тому я напишу, як би я купив при умовах більше 1млн., на півроку та без можливих запитів від фін.моніторинга, якого на 100% все ж таки уникнути, це таки ніколи не відомо.
Розбив би суму на чотири частини, ОВДП з погашенням 18.06.25р., купував би в таких установах - Сенс, ICU, Укргазбанк, Укрексімбанк. В Укрексімбанку треба взнати, чи ж в наявності, но повинні бути, можна розглянути Кінто замість нього. Виплати на різні картки, в принципі, якщо напряму купувати, то всі, крім ICU та Кінто виплату зроблять на свої картки.
Ну й на умовні 300т. все ж таки треба на всяк випадок мати документи про походження коштів.
Чому погашення 18.06.25р.? Можливо хочете виходити в валюту й вважаєте, що курс буде найкращим, якщо не задовільнить курс, то зможете ще почекати та одразу відкупити ОВДП з погашенням 10.09.25р.
ГеннадийUA
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  #<1 ... 732733734735
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