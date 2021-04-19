Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:25

Visky написав: Колеги, що можете порадити для купівлі грн ОВДП на суму більше млн. з погашенням влітку ц.р., максимум - восени: аукціон Мінфіна, вторичка, серія, контора дилера і депозитарію, додаткова опція - щоб без запитів на док-ти походження коштів?

Буду дуже вдячний! Колеги, що можете порадити для купівлі грн ОВДП на суму більше млн. з погашенням влітку ц.р., максимум - восени: аукціон Мінфіна, вторичка, серія, контора дилера і депозитарію, додаткова опція - щоб без запитів на док-ти походження коштів?Буду дуже вдячний!

1. Аукціон не підходе вже, так як ОВДП всього на пів року десь, тому однозначно вторичка.2. Додаткова опція вважаю, що повинна бути найголовнішим критерієм, якщо з цим можуть бути проблеми.Вхідні дані по вам відсутні - клієнт яких банків, та які є в наявності в вашому місті, тому я напишу, як би я купив при умовах більше 1млн., на півроку та без можливих запитів від фін.моніторинга, якого на 100% все ж таки уникнути, це таки ніколи не відомо.Розбив би суму на чотири частини, ОВДП з погашенням 18.06.25р., купував би в таких установах - Сенс, ICU, Укргазбанк, Укрексімбанк. В Укрексімбанку треба взнати, чи ж в наявності, но повинні бути, можна розглянути Кінто замість нього. Виплати на різні картки, в принципі, якщо напряму купувати, то всі, крім ICU та Кінто виплату зроблять на свої картки.Ну й на умовні 300т. все ж таки треба на всяк випадок мати документи про походження коштів.Чому погашення 18.06.25р.? Можливо хочете виходити в валюту й вважаєте, що курс буде найкращим, якщо не задовільнить курс, то зможете ще почекати та одразу відкупити ОВДП з погашенням 10.09.25р.