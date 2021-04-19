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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 732733734735 Додано: Чет 23 січ, 2025 23:17 Колеги, що можете порадити для купівлі грн ОВДП на суму більше млн. з погашенням влітку ц.р., максимум - восени: аукціон Мінфіна, вторичка, серія, контора дилера і депозитарію, додаткова опція - щоб без запитів на док-ти походження коштів?

Буду дуже вдячний! Visky

Повідомлень: 1303 З нами з: 27.04.10 Подякував: 115 раз. Подякували: 153 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:25 Visky написав: Колеги, що можете порадити для купівлі грн ОВДП на суму більше млн. з погашенням влітку ц.р., максимум - восени: аукціон Мінфіна, вторичка, серія, контора дилера і депозитарію, додаткова опція - щоб без запитів на док-ти походження коштів?

Буду дуже вдячний! Колеги, що можете порадити для купівлі грн ОВДП на суму більше млн. з погашенням влітку ц.р., максимум - восени: аукціон Мінфіна, вторичка, серія, контора дилера і депозитарію, додаткова опція - щоб без запитів на док-ти походження коштів?Буду дуже вдячний!

1. Аукціон не підходе вже, так як ОВДП всього на пів року десь, тому однозначно вторичка.

2. Додаткова опція вважаю, що повинна бути найголовнішим критерієм, якщо з цим можуть бути проблеми.

Вхідні дані по вам відсутні - клієнт яких банків, та які є в наявності в вашому місті, тому я напишу, як би я купив при умовах більше 1млн., на півроку та без можливих запитів від фін.моніторинга, якого на 100% все ж таки уникнути, це таки ніколи не відомо.

Розбив би суму на чотири частини, ОВДП з погашенням 18.06.25р., купував би в таких установах - Сенс, ICU, Укргазбанк, Укрексімбанк. В Укрексімбанку треба взнати, чи ж в наявності, но повинні бути, можна розглянути Кінто замість нього. Виплати на різні картки, в принципі, якщо напряму купувати, то всі, крім ICU та Кінто виплату зроблять на свої картки.

Ну й на умовні 300т. все ж таки треба на всяк випадок мати документи про походження коштів.

Чому погашення 18.06.25р.? Можливо хочете виходити в валюту й вважаєте, що курс буде найкращим, якщо не задовільнить курс, то зможете ще почекати та одразу відкупити ОВДП з погашенням 10.09.25р. 1. Аукціон не підходе вже, так як ОВДП всього на пів року десь, тому однозначно вторичка.2. Додаткова опція вважаю, що повинна бути найголовнішим критерієм, якщо з цим можуть бути проблеми.Вхідні дані по вам відсутні - клієнт яких банків, та які є в наявності в вашому місті, тому я напишу, як би я купив при умовах більше 1млн., на півроку та без можливих запитів від фін.моніторинга, якого на 100% все ж таки уникнути, це таки ніколи не відомо.Розбив би суму на чотири частини, ОВДП з погашенням 18.06.25р., купував би в таких установах - Сенс, ICU, Укргазбанк, Укрексімбанк. В Укрексімбанку треба взнати, чи ж в наявності, но повинні бути, можна розглянути Кінто замість нього. Виплати на різні картки, в принципі, якщо напряму купувати, то всі, крім ICU та Кінто виплату зроблять на свої картки.Ну й на умовні 300т. все ж таки треба на всяк випадок мати документи про походження коштів.Чому погашення 18.06.25р.? Можливо хочете виходити в валюту й вважаєте, що курс буде найкращим, якщо не задовільнить курс, то зможете ще почекати та одразу відкупити ОВДП з погашенням 10.09.25р. ГеннадийUA

Повідомлень: 275 З нами з: 01.04.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 82 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:11 Re: Ринок ОВДП "Правління Національного банку України 23.01.2025 ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 процентний пункт до 14,5% річних із 24 січня «для підтримання стійкості валютного ринку, збереження контрольованості очікувань та поступового приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики», реагуючи на зростання інфляції до 12% за підсумками 2024 року. Це підвищення ставки відповідає очікуванням учасників ринку.



НБУ зазначив, що в разі продовження інфляційного тиску та загрози порушення інфляційних очікувань, підвищення ставок може бути продовжено на наступних засіданнях правління.

У зв'язку з підвищенням облікової ставки, збільшено і ставки за депозитними сертифікатами. Ставка за депозитами овернайт і тримісячними депозитами зросла до 14,5% і 17,0% відповідно, а ставка за кредитами рефінансування збільшена до 17,5%."



Тепер головне - коли це призведе до підвищення дохідності ОВДП. Чи це вплине лише на дохідність нових випусків. Хоча обсяги первинних торгів за останні вівторки дуже суттєво скоротилася. Цікаво, як пройдуть торги у наступний вівторок. VASH Повідомлень: 610 З нами з: 26.10.09 Подякував: 105 раз. Подякували: 142 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:43 emeta написав: посетитель написав: emeta написав:

Тоже кинули сначала на кредитку вместо підримки

потом одумались и сами же перевели средства с кредитки на підримку, услужливо насчитав комиссию за перевод кредитных средств Тоже кинули сначала на кредитку вместо підримкипотом одумались и сами же перевели средства с кредитки на підримку, услужливо насчитав комиссию за перевод кредитных средств





Мне после заявки сторнировали и зачислили как положено на епидтрымку.Теперь каждый день проценты начисляют на то что сторнировали(оно ж не в льготном периоде получается).Поддержка на это сказала ждать когда данные карточки обновятся.Сколько ждать не знает. Мне после заявки сторнировали и зачислили как положено на епидтрымку.Теперь каждый день проценты начисляют на то что сторнировали(оно ж не в льготном периоде получается).Поддержка на это сказала ждать когда данные карточки обновятся.Сколько ждать не знает.



Аналогично

Надо сказать, они не торопятся.

Надеюсь до конца месяца управятся, гасить кредитку то надо АналогичноНадо сказать, они не торопятся.Надеюсь до конца месяца управятся, гасить кредитку то надо



Я заявку сделал и дополнительно попросил указать сумму которую я должен внести в январе что б в феврале продолжать быть в льготном периоде и не платить проценты.Так они мне талдычат что я в льготном периоде.Я в курсе что СЕЙЧАС в льготном периоде, но что б оставаться в нем и в феврале то до конца января надо внести определенную сумму.Нихрена не понимают: "вы находитесь в льготном периоде".Хорошо что в прошлом месяце прочитал кто-то советовал скринить инфо по карточке.Так и сделал в начале месяца.

А то потом будет как у укргаза: у нас была ошибка, то что мы говорили не правда - заплатите штраф и проценты. Я заявку сделал и дополнительно попросил указать сумму которую я должен внести в январе что б в феврале продолжать быть в льготном периоде и не платить проценты.Так они мне талдычат что я в льготном периоде.Я в курсе что СЕЙЧАС в льготном периоде, но что б оставаться в нем и в феврале то до конца января надо внести определенную сумму.Нихрена не понимают: "вы находитесь в льготном периоде".Хорошо что в прошлом месяце прочитал кто-то советовал скринить инфо по карточке.Так и сделал в начале месяца.А то потом будет как у укргаза: у нас была ошибка, то что мы говорили не правда - заплатите штраф и проценты. посетитель Повідомлень: 1348 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:04 Re: Ринок ОВДП Підкажіть де глянути які зараз є в наявності доларові ОВДП в укргазі. Дякую ihorsic Повідомлень: 1340 З нами з: 07.04.10 Подякував: 36 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 02:06 ГеннадийUA написав: Visky написав: Колеги, що можете порадити для купівлі грн ОВДП на суму більше млн. з погашенням влітку ц.р., максимум - восени: аукціон Мінфіна, вторичка, серія, контора дилера і депозитарію, додаткова опція - щоб без запитів на док-ти походження коштів?

Буду дуже вдячний! Колеги, що можете порадити для купівлі грн ОВДП на суму більше млн. з погашенням влітку ц.р., максимум - восени: аукціон Мінфіна, вторичка, серія, контора дилера і депозитарію, додаткова опція - щоб без запитів на док-ти походження коштів?Буду дуже вдячний!

1. Аукціон не підходе вже, так як ОВДП всього на пів року десь, тому однозначно вторичка.

2. Додаткова опція вважаю, що повинна бути найголовнішим критерієм, якщо з цим можуть бути проблеми.

Вхідні дані по вам відсутні - клієнт яких банків, та які є в наявності в вашому місті, тому я напишу, як би я купив при умовах більше 1млн., на півроку та без можливих запитів від фін.моніторинга, якого на 100% все ж таки уникнути, це таки ніколи не відомо.

Розбив би суму на чотири частини, ОВДП з погашенням 18.06.25р., купував би в таких установах - Сенс, ICU, Укргазбанк, Укрексімбанк. В Укрексімбанку треба взнати, чи ж в наявності, но повинні бути, можна розглянути Кінто замість нього. Виплати на різні картки, в принципі, якщо напряму купувати, то всі, крім ICU та Кінто виплату зроблять на свої картки.

Ну й на умовні 300т. все ж таки треба на всяк випадок мати документи про походження коштів.

Чому погашення 18.06.25р.? Можливо хочете виходити в валюту й вважаєте, що курс буде найкращим, якщо не задовільнить курс, то зможете ще почекати та одразу відкупити ОВДП з погашенням 10.09.25р. 1. Аукціон не підходе вже, так як ОВДП всього на пів року десь, тому однозначно вторичка.2. Додаткова опція вважаю, що повинна бути найголовнішим критерієм, якщо з цим можуть бути проблеми.Вхідні дані по вам відсутні - клієнт яких банків, та які є в наявності в вашому місті, тому я напишу, як би я купив при умовах більше 1млн., на півроку та без можливих запитів від фін.моніторинга, якого на 100% все ж таки уникнути, це таки ніколи не відомо.Розбив би суму на чотири частини, ОВДП з погашенням 18.06.25р., купував би в таких установах - Сенс, ICU, Укргазбанк, Укрексімбанк. В Укрексімбанку треба взнати, чи ж в наявності, но повинні бути, можна розглянути Кінто замість нього. Виплати на різні картки, в принципі, якщо напряму купувати, то всі, крім ICU та Кінто виплату зроблять на свої картки.Ну й на умовні 300т. все ж таки треба на всяк випадок мати документи про походження коштів.Чому погашення 18.06.25р.? Можливо хочете виходити в валюту й вважаєте, що курс буде найкращим, якщо не задовільнить курс, то зможете ще почекати та одразу відкупити ОВДП з погашенням 10.09.25р. Геннадію, дуже дякую Вам за змістовну відповідь!

1. Так, відірвався у воєнні роки від цієї теми, вже побачив, що аукціони зараз від 1,5 р... сумно. Раніше за коротки від 1 міс до 6 давали більший %, було і 20+, можно було сезонно маніпулювати, що було вигідніше довгострока навіть з урахуванням більш частих брокерських комісій, до тих пір поки НБУ не почав знижувати ставку, то взяв середньострок і забрав все перед війною, востаннє - в передвоєнний день, конвертнувши до цього все в $ онлайн.

2. До війни працював з Газом на первичці, там Х млн без проблем проштовхував, але фіг знає, як моніторинг змінився, чи влаштують ті ж старі док-ти, спитаю попередньо.

Ну не обов'язково 18.06.25р., я писав: влітку ц.р., максимум - восени, проте суть Ви вловили правильно. Всі воєнні роки на новий рік продаю $, цьогоріч трохи пізніше, бо вичекав максимум по 43+, потім чекаю зниження курсу і через банки конвертую знову в $. Менші продажі - в кінці місяців на локальних +/- максимумах.

Так, може повторитися картина 23 р, коли падіння курсу тривало до літа, але навіть сценарій 24 р. прийнятний.

І ще аспект - очікую подальшого підвищення ставок НБУ й ОВДП. Наступного засідання, думаю, додадуть 1-1,5%, і скоріш - 1,5 Геннадію, дуже дякую Вам за змістовну відповідь!1. Так, відірвався у воєнні роки від цієї теми, вже побачив, що аукціони зараз від 1,5 р... сумно. Раніше за коротки від 1 міс до 6 давали більший %, було і 20+, можно було сезонно маніпулювати, що було вигідніше довгострока навіть з урахуванням більш частих брокерських комісій, до тих пір поки НБУ не почав знижувати ставку, то взяв середньострок і забрав все перед війною, востаннє - в передвоєнний день, конвертнувши до цього все в $ онлайн.2. До війни працював з Газом на первичці, там Х млн без проблем проштовхував, але фіг знає, як моніторинг змінився, чи влаштують ті ж старі док-ти, спитаю попередньо.Ну не обов'язково 18.06.25р., я писав: влітку ц.р., максимум - восени, проте суть Ви вловили правильно. Всі воєнні роки на новий рік продаю $, цьогоріч трохи пізніше, бо вичекав максимум по 43+, потім чекаю зниження курсу і через банки конвертую знову в $. Менші продажі - в кінці місяців на локальних +/- максимумах.Так, може повторитися картина 23 р, коли падіння курсу тривало до літа, але навіть сценарій 24 р. прийнятний.І ще аспект - очікую подальшого підвищення ставок НБУ й ОВДП. Наступного засідання, думаю, додадуть 1-1,5%, і скоріш - 1,5 Visky

Повідомлень: 1303 З нами з: 27.04.10 Подякував: 115 раз. Подякували: 153 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 732733734735 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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