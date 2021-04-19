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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 28 січ, 2025 01:21
Visky написав:
Тобто від 1,3 млн?
як я зрозумів , можете робити на 1 000 000 , але гарантовано тре мати на 1,3.
щось таке..........
для себе виставив планку 650 000 і не більше
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Goodman
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