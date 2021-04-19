як я зрозумів , можете робити на 1 000 000 , але гарантовано тре мати на 1,3.
щось таке..........
для себе виставив планку 650 000 і не більше
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 28 січ, 2025 01:21
Re: Ринок ОВДП
Додано: Вів 28 січ, 2025 05:15
Goodman Чому 650 т., це особисте чи є розрахунок, підстава і період цих лімітів: разово, міс, квартал..?
У ПБ пишуть: Тарифи не застосовуватимуться з 1 листопада 2024 року до 31 травня 2025 року. Питання: чи застосуються тарифи з 1.6 на ОВДП, що зберігаються на депозитарне зберігання та списання під продаж/погашення, виплати? Схоже, що так, а тарифи там немалі
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