як я зрозумів , можете робити на 1 000 000 , але гарантовано тре мати на 1,3.
щось таке..........
для себе виставив планку 650 000 і не більше
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 28 січ, 2025 01:21
Re: Ринок ОВДП
Додано: Вів 28 січ, 2025 05:15
Goodman Чому 650 т., це особисте чи є розрахунок, підстава і період цих лімітів: разово, міс, квартал..?
У ПБ пишуть: Тарифи не застосовуватимуться з 1 листопада 2024 року до 31 травня 2025 року. Питання: чи застосуються тарифи з 1.6 на ОВДП, що зберігаються на депозитарне зберігання та списання під продаж/погашення, виплати? Схоже, що так, а тарифи там немалі
Додано: Вів 28 січ, 2025 08:32
Пакет «Індивідуальний» - Тарифи не застосовуються з 01/11/24 по 31/05/25 на операції з ОВДП на організованому ринку та РЕПО з ОВДП.
Купівля/продаж через Приват24 - немає комісій. Тарифи на зберігання - відсутні; 200 грн - за надання виписки за заявою депонента.
Додано: Вів 28 січ, 2025 10:25
Re: Ринок ОВДП
Просте питання. Ось ОВДП під кінський відсоток залучають кошти на державні програми. У держави у власності купа землі і нерухомості. Чому її ніхто не продає якщо потрібні кошти? Це якби в мене було 3 квартири і я збирав би донати на проведення сигналізації
Додано: Вів 28 січ, 2025 11:21
Возможно потому, что тогда будет вой до небес о зраде распродажи страны в такое время, когда хорошую цену не дадут? А сильно конский процент? На этом форуме постоянное нытьё, что при вложениям в гривнеОВГЗ за счастье в ноль выйти, а валютные не оправдывают риска. На ОЗДП процент повыше, но там он пока довольно виртуальный.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|