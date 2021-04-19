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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 733734735736
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 01:21

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Тобто від 1,3 млн?

як я зрозумів , можете робити на 1 000 000 , але гарантовано тре мати на 1,3.
щось таке..........
для себе виставив планку 650 000 і не більше
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 05:15

Goodman Чому 650 т., це особисте чи є розрахунок, підстава і період цих лімітів: разово, міс, квартал..?
У ПБ пишуть: Тарифи не застосовуватимуться з 1 листопада 2024 року до 31 травня 2025 року. Питання: чи застосуються тарифи з 1.6 на ОВДП, що зберігаються на депозитарне зберігання та списання під продаж/погашення, виплати? Схоже, що так, а тарифи там немалі
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 08:32

  Visky написав:Goodman Чому 650 т., це особисте чи є розрахунок, підстава і період цих лімітів: разово, міс, квартал..?
У ПБ пишуть: Тарифи не застосовуватимуться з 1 листопада 2024 року до 31 травня 2025 року. Питання: чи застосуються тарифи з 1.6 на ОВДП, що зберігаються на депозитарне зберігання та списання під продаж/погашення, виплати? Схоже, що так, а тарифи там немалі


Пакет «Індивідуальний» - Тарифи не застосовуються з 01/11/24 по 31/05/25 на операції з ОВДП на організованому ринку та РЕПО з ОВДП.
Купівля/продаж через Приват24 - немає комісій. Тарифи на зберігання - відсутні; 200 грн - за надання виписки за заявою депонента.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 10:25

Re: Ринок ОВДП

Просте питання. Ось ОВДП під кінський відсоток залучають кошти на державні програми. У держави у власності купа землі і нерухомості. Чому її ніхто не продає якщо потрібні кошти? Це якби в мене було 3 квартири і я збирав би донати на проведення сигналізації
2587715
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 11:21

  2587715 написав:Просте питання. Ось ОВДП під кінський відсоток залучають кошти на державні програми. У держави у власності купа землі і нерухомості. Чому її ніхто не продає якщо потрібні кошти?

Возможно потому, что тогда будет вой до небес о зраде распродажи страны в такое время, когда хорошую цену не дадут? А сильно конский процент? На этом форуме постоянное нытьё, что при вложениям в гривнеОВГЗ за счастье в ноль выйти, а валютные не оправдывают риска. На ОЗДП процент повыше, но там он пока довольно виртуальный.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 11:39

  2587715 написав:Просте питання. Ось ОВДП під кінський відсоток залучають кошти на державні програми. У держави у власності купа землі і нерухомості. Чому її ніхто не продає якщо потрібні кошти? Це якби в мене було 3 квартири і я збирав би донати на проведення сигналізації


бо це все давно поділено самі знаєте між ким :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:45

  moveton написав:а валютные не оправдывают риска

Не зрозумів, а в чому саме ризик валютних ОВДП?
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:49

  moveton написав:
  2587715 написав:Просте питання. Ось ОВДП під кінський відсоток залучають кошти на державні програми. У держави у власності купа землі і нерухомості. Чому її ніхто не продає якщо потрібні кошти?

Возможно потому, что тогда будет вой до небес о зраде распродажи страны в такое время, когда хорошую цену не дадут? А сильно конский процент? На этом форуме постоянное нытьё, что при вложениям в гривнеОВГЗ за счастье в ноль выйти, а валютные не оправдывают риска. На ОЗДП процент повыше, но там он пока довольно виртуальный.
Ну так одно дело не получить хорошую цену, а другое дело потерять страну. К тому же государство всегда обрастает собственностью заново - все то что остается от умерших и не передавших собственность по наследству - все это переходит в собственность государства заново. То есть переживать о том, что государство чего-то лишиться и обеднеет от этого, довольно наивно.
2587715
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:51

  Striker написав:
  moveton написав:а валютные не оправдывают риска

Не зрозумів, а в чому саме ризик валютних ОВДП?

Видимо, не возврата. Кажется, и тут раньше в теме приводили цифирь страховки от такого риска при инвестициях в Украину и она получалась выше, чем процент по ОВГЗ.
moveton
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  #<1 ... 733734735736
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