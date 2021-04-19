И какой же механизм потери страны, если её не распродавать? Вроде, пока бюджет неплохо сводится.
2587715 написав:К тому же государство всегда обрастает собственностью заново - все то что остается от умерших и не передавших собственность по наследству - все это переходит в собственность государства заново. То есть переживать о том, что государство чего-то лишиться и обеднеет от этого, довольно наивно.
Что-то я не слыхал, чтобы у владельца какого-то завода не оказалось наследников. И обычно владеет вообще какое-нибудь ЗАО, а не физик. Так что про возврат очень сомнительно. Пока то, что было, только убавляется. Вон, относительно недавно землю пересчитывали и её оказалось значительно меньше, чем предполагалось.
Кстати, откуда дровишки, что не продаётся? У меня даже из самых публичных новостей другие сведения. Вон, Белгород-Днестровский порт