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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 734735736737
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:09

  2587715 написав:Ну так одно дело не получить хорошую цену, а другое дело потерять страну.

И какой же механизм потери страны, если её не распродавать? Вроде, пока бюджет неплохо сводится.

  2587715 написав:К тому же государство всегда обрастает собственностью заново - все то что остается от умерших и не передавших собственность по наследству - все это переходит в собственность государства заново. То есть переживать о том, что государство чего-то лишиться и обеднеет от этого, довольно наивно.

Что-то я не слыхал, чтобы у владельца какого-то завода не оказалось наследников. И обычно владеет вообще какое-нибудь ЗАО, а не физик. Так что про возврат очень сомнительно. Пока то, что было, только убавляется. Вон, относительно недавно землю пересчитывали и её оказалось значительно меньше, чем предполагалось.

Кстати, откуда дровишки, что не продаётся? У меня даже из самых публичных новостей другие сведения. Вон, Белгород-Днестровский порт недавно толкнули после очередного снижения цены. Причём продавали его года два. Только желающих брать не находилось. Теперь продали в два раза (а если в долларах, то и в 3-4) дешевле, чем одесская мэрия 8 лет назад заплатила за одно админздание под свои нужды. Наверное, это бюджету очень помогло.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:22

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:И какой же механизм потери страны, если её не распродавать? Вроде, пока бюджет неплохо сводится.
Ну мы же можем войну проиграть
  moveton написав:Белгород-Днестровский порт недавно толкнули после очередного снижения цены.
Порт всегда можно забрать обвинив собственника в неуплате налогов. Потому на такие вещи такая низкая цена - потому как продают не сам порт, а право им попользоваться до смены властей
2587715
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:20

Re: Ринок ОВДП

Ну що панове через тиждень будуть на аукціоні доларові ОВДП. Готуємось таритись!
ihorsic
 
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