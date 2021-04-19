RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 734735736737
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:09

  2587715 написав:Ну так одно дело не получить хорошую цену, а другое дело потерять страну.

И какой же механизм потери страны, если её не распродавать? Вроде, пока бюджет неплохо сводится.

  2587715 написав:К тому же государство всегда обрастает собственностью заново - все то что остается от умерших и не передавших собственность по наследству - все это переходит в собственность государства заново. То есть переживать о том, что государство чего-то лишиться и обеднеет от этого, довольно наивно.

Что-то я не слыхал, чтобы у владельца какого-то завода не оказалось наследников. И обычно владеет вообще какое-нибудь ЗАО, а не физик. Так что про возврат очень сомнительно. Пока то, что было, только убавляется. Вон, относительно недавно землю пересчитывали и её оказалось значительно меньше, чем предполагалось.

Кстати, откуда дровишки, что не продаётся? У меня даже из самых публичных новостей другие сведения. Вон, Белгород-Днестровский порт недавно толкнули после очередного снижения цены. Причём продавали его года два. Только желающих брать не находилось. Теперь продали в два раза (а если в долларах, то и в 3-4) дешевле, чем одесская мэрия 8 лет назад заплатила за одно админздание под свои нужды. Наверное, это бюджету очень помогло.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5092
З нами з: 23.03.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:22

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:И какой же механизм потери страны, если её не распродавать? Вроде, пока бюджет неплохо сводится.
Ну мы же можем войну проиграть
  moveton написав:Белгород-Днестровский порт недавно толкнули после очередного снижения цены.
Порт всегда можно забрать обвинив собственника в неуплате налогов. Потому на такие вещи такая низкая цена - потому как продают не сам порт, а право им попользоваться до смены властей
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 161
З нами з: 25.12.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:20

Re: Ринок ОВДП

Ну що панове через тиждень будуть на аукціоні доларові ОВДП. Готуємось таритись!
ihorsic
 
Повідомлень: 1341
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:37

ihorsic, а шо, кратный девал намечается, зачем нам валютка на 3 мес?
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6071
З нами з: 05.05.21
Подякував: 469 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
  #<1 ... 734735736737
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 2472
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 2240
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 94852
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.